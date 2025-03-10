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ثقافة وفنون

سيد الناس الحلقة 10، مفاجأة غير متوقعة من أحمد زاهر لـ عمرو سعد

سيد الناس، فيتو
سيد الناس، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت الحلقة 10 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد والذي يخوض به السباق الرمضاني لعام 2025، أحداثا مثيرة. 

مسلسل سيد الناس حلقة 10 

وشهدت الحلقة 10 مواجهة نارية بين “الجارحي” عمرو سعد، واعتماد زوجة أبيه إلهام شاهين، وأخبرته أنه أكثر شخص تكرهه في حياتها بسبب أنه فُرض عليها مع والده رشدي، بالإضافة إلى أنها لا تعلم من هي أمه. 

وتتوالى الأحداث، ويلبي الجارحي طلب ابنه بزيارته لفاروق الجباس أحمد زاهر، لكي يطلب له ابنته ميادة للزواج، وقام الجباس بإحراج عمرو سعد ورفض زواج ابنته من نجله 

وفي مشهد  مؤثر بين أب ونجله، ذهب الجارحي لابنه وأخبره أن الجباس رفض فكرة زواجه من ميادة وطلب منه أن يضع كرامته أمامه قبل قلبه ولا يسمح لأحد أن يكسره. 

ومن ضمن مفاجآت الحلقة، ظهرت فتحية في نهاية الأحداث، بعد هروبها من المستشفى بعد حيلتها في الجارحي ومحاولتها الانتحار.

وكانت قد شهدت الحلقة 9 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد في رمضان 2025، أحداثا مثيرة.

مسلسل سيد الناس حلقة 9

وبدأت الحلقة بإنقاذ “الجارحي” عمرو سعد لإنجي المقدم بعدما حاولت الانتحار في الحلقة السابقة وذهب بها إلى المستشفى لإنقاذها، ولكنها تهرب في غيابه بعدما تلقى هاتفا من صديق الطويل يبلغه بأنه خطف شقيقته “علية” والتي تلعب دورها رنا رئيس.

وتتوالى الأحداث، ويذهب الجارحي لمكان صديق الطويل لينقذ شقيقته، وعند وصوله إلى هناك يبلغه صديق بأنه خطف علية، بسبب أن لديه عند والده المعلم رشدي 15 مليون دولار، ولكن يتمكن الجارحي من إنقاذ شقيقته بعدما ضرب جميع رجال صديق.

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مسلسلات رمضان 2025 مسلسل سيد الناس مسلسل سيد الناس حلقة 10 سيد الناس
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