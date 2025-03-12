الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

من أصول لبنانية وخدم في المارينز 20 عاما، تعيين عمدة ديربورن سفيرا لأمريكا لدى تونس

بيل بازي، فيتو
بيل بازي، فيتو

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمدة ديربورن بولاية ميشيجان ذا الأصول اللبنانية بيل بازي، سفيرًا للولايات المتحدة القادم لدى الجمهورية التونسية.

وخدم بازي في البحرية الأمريكية لمدة 21 عامًا، كما عمل في شركة "بوينج" كمدير جودة، وشركة "فورد" للسيارات كمهندس لتطوير المنتجات.

وبعد التقاعد ترشح بازي وفاز بمنصب عمدة ديربورن.

خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ساعد بيل بازي الرئيس دونالد ترامب في تأمين الفوز بمدينة ديربورن وولاية ميشيجان المتأرجحة.

وبازي لبناني الأصل وهو أول عربي يشغل منصب رئيس بلدية ديربورن هايتس، حيث ثلث سكان المدينة من العرب الأمريكيين.

وقال ترامب: "لقد عمل بازي بجد خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لمساعدتنا في تحقيق نصرنا التاريخي وأتطلع إلى رؤية الإنجازات العظيمة التي سيحققها لأمتنا".

 

من هو بيل بازي؟

ولد بازي في قرية بنت جبيل اللبنانية الجنوبية القريبة من الحدود الإسرائيلية، ثم انتقلت العائلة إلى بيروت وعاش هناك معظم طفولته، ومع بدء الحرب الأهلية في نهاية سبعينيات القرن الماضي، انتقلت العائلة إلى جنوب لبنان مجددًا، قبل أن تقرر الهجرة إلى الولايات المتحدة وكان بازي في سن الـ12.

بعد أن أنهى دراسته الثانوية في مدرسة فوردسن في ديربورن، أراد بازي الشاب الالتحاق بالجامعة لكن الدراسة في الجامعات كانت "مكلفة" بالنسبة له، فقرر الالتحاق بالجيش الأمريكي الذي يوفر منحًا تعليمية تساعد منتسبيه على إكمال دراستهم.

وبالفعل، التحق بقوات مشاة البحرية (المارينز) وحصل على بعض المساعدات التعليمية واستمر في خدمة المارينز نحو 20 عامًا.

وبعد حصوله على البكالوريوس والدراسات العليا في الهندسة عمل في شركة "بوينج"، ثم "فورد" مهندس تطوير منتجات، ثم استقال بعد أن أصبح رئيسًا للبلدية مطلع هذا العام.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمدة ديربورن ولاية ميشيجان بيل بازي الجمهورية التونسية البحرية الامريكية

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