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خارج الحدود

هجوم روسي على سفينة حبوب أوكرانية بميناء أوديسا ومقتل 4 أشخاص

سفينة، فيتو
سفينة، فيتو

أعلنت أوكرانيا، مساء الثلاثاء، مقتل 4 أشخاص إثر هجوم صاروخي روسي على سفينة محملة بالحبوب في ميناء أوديسا، بحسب رويترز.

وذكرت هيئة المواني البحرية الأوكرانية، على منصة فيسبوك، أن هجومًا صاروخيًّا روسيًّا ألحق أضرارًا بسفينة محملة بالحبوب، في ميناء أوديسا على البحر الأسود، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 4 أشخاص.

وجاء في البيان أن السفينة، التي تحمل اسم "إم.جيه بينار"، كانت تحمل قمحًا للتصدير عند وقوع الهجوم.

وفي وقت سابق، شنت أوكرانيا هجومًا ضخمًا على موسكو بعشرات المسيَّرات، تسبب بأضرار في البنية التحتية، كما استهدف فيه أحد المطارات العسكرية في مدينة ريازان، قبيل ساعات من محادثات مقررة في مدينة جدة  السعودية بشأن النزاع المستمر منذ 3 سنوات.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الهجوم تسبب بمقتل مدني، وإصابة 3 آخرين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت حتى الآن 69 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه مدينة موسكو.

وعلى إثر الهجوم عُلقت العمليات في مطار مدينة جوكوفسكي ودوموديدوفو، بسبب هجوم المسيّرات، حسبما ذكرت وكالة روزافياتسيا.

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أوكرانيا ميناء أوديسا سفينة محملة بالحبوب هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية إم جيه بينار موسكو البحر الأسود

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