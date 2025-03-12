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اجتماع لصحة الإسكندرية والتعليم لمناقشة تفعيل مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"

اجتماع لصحة الإسكندرية
اجتماع لصحة الإسكندرية والتعليم، فيتو

عقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة الخطوات التنفيذية لمبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا " والتي تهدف للاكتشاف المبكر عن أمراض العيون في أطفال المدارس مع توفير العلاج والإجراءات الطبية التصحيحية اللازمة بالمجان، يأتي ذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وبهدف توفير بيئة تعليمية وصحية جيدة للطلاب بالمدارس.

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كما تستهدف أيضًا رفع الوعي الصحي للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين عن الاهتمام بصحة العيون وكيفية الوقاية من الأمراض التي تصيبها.

وأكدت الدكتورة غادة ندا أن مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تأتي لتعزيز سبل التعاون بين القطاع الصحي والقطاعات الأخرى عن طريق التعاون مع المبادرات الرئاسية للصحة العامة "100 مليون صحة" لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، والاكتشاف المبكر للأمراض وتكمن أهمية المبادرة في سعيها لتوفير بيئة تعليمية وصحية جيدة للطلاب بالمدارس بما يضمن لهم التركيز على دراستهم وتحقيق أفضل النتائج.


كما أوضحت أن تلك المبادرة تقوم على التعاون بين عدة جهات؛ وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المؤسسة العالمية لأندية الليونز لتحقيق الفاعلية القصوى للمبادرة في الوصول للفئات المستهدفة وتقديم الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة.

 

وجاء الاجتماع بحضور الدكتورة هناء عبد الرحيم  مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية والدكتورة منال فهيم  مدير إدارة الصحة المدرسية والدكتورة منى عز الدين مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة شريهان فؤاد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي والدكتور محمد زكي منسق المبادرات والدكتورة شيماء فضالي مسؤول المكتب الفني لوكيل الوزارة من جانب الصحة، ومن جانب التربية والتعليم الدكتورة أميرة جبر مدير عام الشؤون التنفيذية والدكتورالجيزاوي مدير إدارة التنمية المستدامة ويارا مدير ادارة العلاقات العامة.

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الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية والدكتور عربي أبو زيد

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