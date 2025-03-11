ليفربول وباريس سان جيرمان يلجأن للوقت الإضافي في دوري أبطال أوروبا

انتهى الوقت الأصلي لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول بتقدم النادي الفرنسي بهدف دون رد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ليلجـأ الفريقين للوقت الإضافي لتصبح النتيجة النهائية بين الفريقين التعادل 1/1 ذهابا وإيابا

وسجل عثمان ديمبلي باريس سان جيرمان الهدف الأول في مرمى ليفربول بالدقيقة 13

تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: جرافينبيرخ، ماك أليستر، سبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، جوتا

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليفربول

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز.

الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز.

الهجوم: كفاراتسخيليا، ديمبلي، باركولا.

وحقق ليفربول فوزا مثيرا أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب التى أقيمت فى ملعب حديقة الأمراء الأسبوع الماضى، بهدف دون رد، أحرزه هارفى إليوت فى الدقيقة 87 من زمن المباراة.

ويتأهل من هذه المواجهة لمواجهة الفائز من أستون فيلا الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي.

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