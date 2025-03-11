حسام حبيب: أصبت بهذا المرض بسبب علاقتي بشيرين عبد الوهاب

قال الفنان حسام حبيب، إنّه سأل المطربة شيرين عبد الوهاب عن سر المعاملة السيئة التي ينالها منها، موضحًا: "لما سألتها قالت لي عشان بحبك، وعارفة إنك أنت الوحيد اللي هتستحملني".

مرض حسام حبيب

وتابع خلال لقائه ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "سألت شيرين، هل هذا مبرر؟.. وعندما ذهبت إلى طبيبتي النفسية وسألتني عن بعض الأعراض، علمت منها أنني مصاب باضطراب الشخصية الحدية".

وتابع: "اللي بيخاف من الانفصال بيفضل يدي أكتر عشان مرعوب منه، وبيجي على نفسه عشان مش قادر يتحمل الفكرة".

الصورة الذهنية لحسام حبيب

وحول مشكلاته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وتدهور صورته الذهنية، قال حسام حبيب: "انا مش هاممني أصلح شكلي قدام الناس، والناس مش يهموني، أما الجمهور له عندي الأغاني بتاعتي".

"ذلتني وقابلت الإحسان الإساءة"، حسام حبيب: أمي اتأذت بسبب علاقتي بشيرين

ولفت إلي أن علاقته يالمطربة شيرين عبد الوهاب أضرت والدته، مواصلة: "امي اتأذت تاني، وأنا كنت فاكر إن الموضوغ يخصني لوحدي".

وأضاف: "بالنسبة لشيرين عبد الوهاب، مرة دخلت عليها وقلت لها عملت لك deal حلو، قالت لي بقولك ايه، لا deal ولا بتاع، والكلام ده كان قدام ناس".

وتابع: "خرجت من عند شرين وقلت لصديقي، كفى، أنا تعبت من الذل"، مشيرًا، إلى أنه كان له تأثير كبير في الحياة الفنية لشيرين عبد الوهاب: "قبل سنة 2018، هل شيرين عبد الوهاب عملت ألبومات؟ ألبوم نساي حقق لها مكاسب كبيرة، ولم تشكرني، ولم أرَ إلا الأذى.. شيرين ردت الإحسان بالأذى".

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