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أخبار مصر

وزير الأوقاف يشهد اجتماعًا لتعزيز عمل اتحاد الأوقاف العربية

الدكتور أسامة الأزهري،
الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيتو
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شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مخصصًا لمتابعة مخرجات اجتماعي الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لاتحاد الأوقاف العربية الذي عقد في ديسمبر الماضي، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تفعيل دور الاتحاد وتوسيع أنشطته وعضويته.

 

وزير الأوقاف يشهد اجتماعًا لتعزيز عمل اتحاد الأوقاف العربية

وفي هذا السياق، ضم الاجتماع كلًا من سعادة عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي؛ وسعادة المستشار السيد عبد الفتاح، مستشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ فيما حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من الأستاذ الدكتور محمد البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمستشار جلال الدين عبد العاطي – المستشار القانوني لوزارة الأوقاف ولاتحاد الأوقاف العربية، والدكتور أسامة رسلان – المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الأمين العام للاتحاد.

 

تخلل الاجتماع استعراض آفاق تفعيل عمل الاتحاد وسبل تعزيز موارده وتنشيط آلياته، مع بيان تجارب مماثلة في سياقات مختلفة للاهتداء بالتجارب المشابهة وتعظيم إيجابياتها. كما اتفق المجتمعون على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتفعيل عضوية الاتحاد والتوسع فيها واستجلاء آفاق التعاون العربي في هذا الشأن.

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