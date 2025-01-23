الخميس 23 يناير 2025
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خارج الحدود

جوبا تتآمر على الخرطوم، بيان شديد اللهجة من الخارجية السودانية ضد الجارة الافريقية

الخارجية السودانية،
الخارجية السودانية، فيتو

استنكرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، تصريحات وزير خارجية دولة جنوب السودان في نيويورك ومُطالبته بتدخل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان ووصفتها بغير المبررة.

السودان يستنكر تصريحات وزير خارجية جنوب السودان

وأكدت الخارجية السودانية فى بيان لها، أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على التجاوزات العديدة  لحكومة دولة جنوب السودان في المنابر الدولية والإقليمية، ولن تتوانى في اتخاذ التدابير التي تكفل حماية حقوقها وحقوق مواطنيها وفق ما يكفله القانون والمُعاهدات الدولية.

 

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البرهان فى زيارة سابقة إلى جنوب السودان، فيتو

ولفتت الخارجية السودانية، في بيانها، إلى أن جوبا ومناطق أخرى في دولة جنوب السودان، شهدت حملات انتقامية شملت القتل والاعتداءات الجسمانية والنهب، راح ضحيتها المواطنون السودانيون الأبرياء وبتحريض من قيادات  جنوبية رسمية، ولم تسلم منها حتى السفارة السودانية في العاصمة "جوبا" وأعضاؤها، الأمر الذي يعتبر وفقًا للبيان خرقًا خطيرًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  وللقوانين والأعراف الدولية كافة.

السودان ينتقد تجاوزات عديدة لدولة جنوب السودان

وأضاف بيان الخارجية: "ظلت الحكومة السودانية تمد حبال الصبر على التجاوزات العديدة من دولة جنوب السودان، حرصًا منها على أواصر الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين".

وأشارت الخارجية السودانية، إلى أنه برغم مشاركة مرتزقة من جنوب السودان في صفوف المليشيا -الدعم السريع- موثقة ومثبتة وتم نقل تفاصليها للحكومة في جوبا، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف تجنيد وإرسال المرتزقة الجنوبيين للقتال ضد الدولة والشعب السوداني، بل استمرت في تقديم تسهيلات عديدة  للمليشيا، منها نقل وعلاج أفراد الدعم السريع في مستشفيات دولة جنوب السودان.

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