الأربعاء 12 مارس 2025
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موعد انتهاء خطة تسعير أسعار شرائح الكهرباء الحالية

شرائح الكهرباء، فيتو
شرائح الكهرباء، فيتو

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة مستمرة في العمل بأسعار شرائح الكهرباء التي يجري العمل بها اعتبارًا من شهر أغسطس لعام 2024 ولا توجد أي زيادات جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك.

 

موعد انتهاء تسعير شرائح الكهرباء

وأوضحت المصادر، أن خطة تسعير شرائح الكهرباء والمعلنة من قبل مجلس الوزراء ينتهي العمل بها بنهاية السنة المالية الحالية والتي تنتهي في شهر يونيو 2025 وفق ما تم إعلانه من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

 

أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أسعار شرائح الكهرباء واحدة في جميع العدادات سواء كانت العدادات الميكانيكية القديمة أو العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الكودية والتي يجري تركيبها في المنازل المقننة.

وأضافت الوزارة أنه في ما يخص المنازل التي لم يصدر لها قرار بالتصالح أو الهدم يجب تركيب عدادات كودية لها وفق قرارات مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية للمنازل المخالفة أو التي لم يصدر بحقها قرار بالتصالح أو الهدم، مشيرة إلى تسعيرة المحاسبة بتلك العدادات تختلف عن باقي العدادات الأخرى.

 

أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات الكودية الجديدة

وأشارت الوزارة الي أن أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع والتي يجري تركيبها بالمنازل المخالفة واحدة ويتم محاسبتها بسعر 214.5 للكيلووات وهو سعر الإنتاج الفعلي للتيار.

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