وزير الكهرباء: خطة عمل الوزارة تستهدف المزج بين الطاقة وتنويع مصادر الإنتاج

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مجريات تنفيذ مشروع المحطة النووية تسير وفقا لما هو مخطط وهناك متابعة مستمرة والتزام من كافة الأطراف القائمة على المشروع فى مصر وروسيا، وكذلك الشركات العالمية، بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة.

أهمية مشروع محطة الضبعة النووية

كما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمي لتوليد الكهرباء.

وأشار إلى أن استراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة وخفض استهلاك الوقود.

الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

وشدد على الاهتمام الذي توليه الدولة بموضوع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأهمية ذلك لتوطين التكنولوجيا الحديثة فى إطار خطة التنمية المستدامة.

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