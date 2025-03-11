أخبار الرياضة اليوم، انسحاب الأهلي من القمة 130، برشلونة يكتسح بنفيكا في دوري الأبطال، ومتعب يكشف مفاجأة في رابطة الأندية

أعلن الحكم محمد بسيوني إلغاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري بعد انسحاب الأهلي وعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي.

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:

تعويض جماهير الأهلي

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي تعويض جماهير الفريق التي حضرت إلى استاد القاهرة لمتابعة مباراة القمة أمام الزمالك التي كان مقرر لها أن تقام اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال سعد شلبي في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي نحن دائمًا في صف جمهورنا الوفي والداعم لنا باستمرار.

مضيفا أن اتحاد الكرة يجب أن يتحلى بالشفافية أكثر من رابطة الأندية، لتفادي أي شبهات في إدارة الأمور.

الأهلي لا يكتفي بالكلام، بل يُعرف دائمًا بالأفعال، وقد تكفّل النادي بتحمّل تكلفة استقدام الحكام الأجانب في المباريات التي طالب خلالها بذلك.

الأهلي تحمل تكاليف استقدام حكام الأجانب في مباراة الزمالك بالدور الأول، رغم أن هذا الأمر كان من مسؤولية رابطة الأندية.

أعلن الحكم محمد بسيوني إلغاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري بعد انسحاب الأهلي وعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

برشلونة يكتسح بنفيكا

فاز فريق برشلونة الإسباني، على نظيره بنفيكا البرتغالي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز برشلونة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "دا لوز"، ليتأهل الفريق الكتالوني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وليل الفرنسي.

تقدم برشلونة بالهدف الأول عن طريق رافينيا في الدقيقة العاشرة، بعد مجهود فردي رائع من لامين يامال في اختراق منطقة جزاء بنفيكا من الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية استقبلها رافينيا بتسديدة داخل الشباك.

فيما رد بنفيكا سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 12، بعد ركلة ركنية نفذها أندرياس شيلديروب بعرضية إلى اخل منطقة الجزاءاستقبلها نيكولاس أوتاميندي برأسية متقنة داخل الشباك.

مفاجأة متعب في رابطة الأندية

فجر عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ونائب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة مفاجأه من العيار الثقيل عن علاقته بالرابطة عبر تصريحات خلال الاستديو التحليليل لمباراة الأهلي والزمالك في القمة 130.

وقال عماد متعب: “ بقالي سنة ونص ليس لي علاقة برابطة الأندية، سواء من قريب أو من بعيد، ولا أذهب إلي أي اجتماعات لها”.

وأضاف متعب:"حتى جروب الرابطة أنا مش موجود فيه، ودي نقطة بقولها عشان أنا متضايق ان اسمي ممكن يرتبط بحاجة زي كده والحمدلله إني مش موجود في الوقت دا".

تعيين اليو مدربا لمنتخب ليبيا

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، رسميا، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع المدير الفني السنغالي أليو سيسيه لقيادة منتخب ليبيا.

وأتم الاتحاد الليبي إجراءات التعاقد مع أليو سيسيه حتى عام 2027.

وكشف الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه سيتم تقديم أليو سيسيه رسميا لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي بطرابلس بعد غد الخميس.

ومن المنتظر أن يختار أليو سيسيه أعضاء جهازه المعاون مع احتفاظ الاتحاد الليبي بحقه في تعيين مدرب مساعد بالجهاز، وفقا لتصريحات سابقة من فوزي جعودة نائب رئيس الاتحاد الليبي.

وأفاد جعودة أنه تم الاتفاق أيضا مع سيسيه على الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين، بجانب مهامه كمدير فني للمنتخب الأول.

وكات ألو سيسيه أنهى في أكتوبر 2024 رحلته مع منتخب السنغال التي استمرت منذ عام 2015.

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