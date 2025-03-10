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رياضة

يويفا يوافق على طلب برشلونة قبل مواجهة بنفيكا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

حصل نادي برشلونة على موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، للوقوف دقيقة، حدادا على وفاة طبيب الفريق، كارليس مينيارو جارسيا، قبل انطلاق مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة نظيره بنفيكا البرتغالي، غدا الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في إياب دور ال16 من البطولة القارية.

برشلونة يطلب دقيقة حداد قبل مباراته مع بنفيكا 

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تلقى برشلونة ردا إيجابيا من "يويفا"، نظرا لأن مينيارو كان عضوا في الطاقم الطبي للفريق الأول، ووفاته تركت أثرا كبيرا داخل النادي.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي أظهر تفهما لهذه المواقف مؤخرا، إذ وافق أيضا على دقيقة صمت، قبل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي، في دوري الأبطال، حدادا على خافيير دورادو، لاعب الميرينجي السابق، الذي توفي بعد صراع مع سرطان الدم.

وتعامل برشلونة مع وفاة طبيبه بطريقة مثالية، حيث حرص على إبلاغ عائلته أولا، دون تسريبات إعلامية، كما قرر تأجيل مواجهة أوساسونا احتراما لتأثير الحادثة على الفريق.

وقدم النادي تكريما مستحقا للطبيب الراحل، سواء عبر منصاته الإعلامية أو من خلال الوقوف دقيقة صمت، في مختلف الفئات والفرق التابعة للنادي، تكريما لمسيرته التي امتدت لسبع سنوات، وترك خلالها بصمة واضحة في أروقة النادي الكتالوني.

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