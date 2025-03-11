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رياضة

رغم انسحاب الأهلي، بيسيرو يعلن تشكيل الزمالك في القمة 130

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة الأهلي، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك ضد الأهلي 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – ناصر ماهر – عمر جابر.

خط الهجوم: سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام وأحمد فتوح وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد السيد وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة الأهلي اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء القمة المرتقب.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك ألقى محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية والخططية ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة استعدادًا للقاء الأهلي.

ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

بيان الأهلي بشأن لقاء القمة

 وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي. 

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:

كانت أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي تتجه نحو ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة 130 بين  الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء.


موعد مباراة الأهلي والزمالك

 وكان من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء في ستاد القاهرة الدولي في افتتاح الجولة الأولي للمرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

 

الأهلي والزمالك، فيتو 
الأهلي والزمالك، فيتو 

 

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان

مواجهات الأهلي والزمالك خلال شهر رمضان هي صدام متكرر بين القطبين، حيث التقى الفريقان من قبل في 14 قمة.

 

وشهدت هذه اللقاءات تفوقا أهلاويا في مباريات القمة، حيث نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في سبع لقاءات، بينما فاز الزمالك في ثلاث مواجهات فقط في الشهر الكريم، حل التعادل بين القطبين في 4 لقاءات.

نتائج الأهلي والزمالك في شهر رمضان 

أولي لقاءات الأهلي والزمالك كانت في شهر رمضان كانت عام 1957، فاز حينها الأهلي علي الزمالك  بهدفين مقابل لاشئ في بطولة الدوري.

وجاءت نتائج الفريقين خلال شهر رمضان كالتالي: 

1957، الأهلي 2ـ0 الزمالك (الدوري الممتاز) 

1965،الأهلي 2ـ2 الزمالك (الدوري الممتاز) 

1985، الزمالك 2ـ1 الأهلي (الدوري الممتاز)

1993، الأهلي 1ـ0 الزمالك (الدوري الممتاز)

2001، الزمالك 2ـ1 الأهلي  (الدوري الممتاز)

2003، الزمالك 1ـ0 الأهلي (الدوري الممتاز)

2004، الأهلي 4ـ2 الزمالك بنتيجة (الدوري الممتاز)

2005، الأهلي 2ـ0 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

2007، الأهلي 1ـ0 الزمالك  (الدوري الممتاز)

2008،،الأهلي 2ـ2 الزمالك  (دوري أبطال إفريقيا)

2012، الأهلي 1ـ0 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

2013، الأهلي 1ـ1 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

18 أبريل 2021، الأهلي 2-1 الزمالك (الدوري الممتاز)

 10 مايو 2021، الأهلي 1ـ1 الزمالك (الدوري الممتاز)

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