مصرع شخص صدمه القطار أسفل الكوبري الأوسطي

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار بالقرب من مزلقان أبو ربع أسفل الكوبري الأوسطي ، أثناء عبوره من طريق غير مشروع.



وتلقى مأمور مركز البدرشين إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص على قضبان السكة الحديد.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين أن المتوفى صدمه القطار بعد مزلقان أبو ربع أثناء عبوره قضبان السكة الحديد.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالمنيرة



وعلي جانب آخر تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة المنيرة الغربية، يفيد بمصرع شخص حال عبوره شريط السكة الحديد بدائرة القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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