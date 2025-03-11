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رياضة

الزمالك يعلن رسميًا تفعيل عقد شراء المغربي محمود بنتايك

بنتايك
بنتايك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن تفعيل بند شراء المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق، من نادي سانت إتيان الفرنسي.

ووقع اللاعب رسميًا على عقود جديدة مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028.

وكان الزمالك ضم محمود بنتايك من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.

وأنهى مجلس إدارة نادي الزمالك كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل بند شراء اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.

يأتي ذلك في إطار خطة نادي الزمالك في الحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الأربعاء على ملعب النادي، دون الحصول على راحة استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.


ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في مباراة دور الـ16 للبطولة.

وأعلن الحكم محمد بسيوني إلغاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري بعد انسحاب الأهلي وعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورة الفريق في المباراة وعلقت:

"ثلاث نقاط تضاف في رصيدنا". 

وكانت أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي تتجه نحو ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة 130 بين  الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء.

 

 

 

 

 مباراة الأهلي والزمالك

 الزمالك يدخل اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، حيث يسعى لحصد  نقاط المباراة كاملة من أجل إنعاش آماله في المنافسة على لقب الدوري من جديد، بعد ابتعاده نسبيًّا عن المنافسة علي اللقب، جعلته لا يرى أمامه سوى الفوز ليعيده إلى سباق القمة.

أما الأهلي، فكان يسعى  إلى حصد النقاط الثلاث، لمواصلة مطاردة بيراميدز متصدر جدول الترتيب، وتقليص الفارق معه في رحلة الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي قبل ان يعلن انسحابه وعدم حضور الفريق إلى ملعب المباراة.

بيان الأهلي بشأن لقاء القمة

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي. 

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:

 


حكام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

حكم ساحة: محمود بسيوني

مساعد أول: أحمد توفيق طلب

مساعد ثان: سامي هلهل

حكم رابع: حمادة القلاوي

حكم الـ VAR: أحمد الغندور

مساعد الـ VAR أول: هاني عبدالفتاح

مساعد الـVAR ثاني: محمد الشناوي

 

موقف الأهلى والزمالك فى الدوري الممتاز 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مواجهات ولم يهزم وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 9، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 16.

 

 

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