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حوادث

الأجهزة الأمنية تنهي إجراءات الإفراج عن سعد الصغير من قسم النزهة

الأجهزة الأمنية تنهى
الأجهزة الأمنية تنهى إجراءات الأفراج عن سعد الصغير، فيتو

انهت أجهزة الأمن بالقاهرة ، مساء اليوم الثلاثاء،  إجراءات الإفراج عن المطرب سعد الصغير من قسم شرطة النزهة، ومن المقرر مغادرته  القسم بعد قليل  .

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وتجمع عدد من أصدقاء وأقارب المطرب سعد الصغير أمام قسم شرطة النزهة، حيث يُنتظر الإفراج عنه بعد استكمال الإجراءات القانونية.


أما في مسقط رأسه بحي شبرا، فبدأ الأهالي استعداداتهم لاستقبال سعد الصغير بطريقة احتفالية مميزة، زُيّنت الشوارع بأحبال الإضاءة والزينة، وعلّقت صوره في كل مكان، تعبيرًا عن فرحتهم بعودته.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، قضت في وقت سابق بحبس سعد الصغير 6 أشهر بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة، بعد أن تم القبض عليه في 10 سبتمبر الماضي بمطار القاهرة الدولي أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية


وعاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المطرب الشعبي سعد الصغير، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 30 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة سجائر إلكترونية تحتوى على مواد مخدرة، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية عقب إحياءه حفلتين هناك، كما قضت ببراءته من تهمة تعاطي الترامادول المخدر.


وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.

فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لـ جوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.ثققعشش

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اجهزة الامن بالقاهرة اجراءات الافراج المطرب سعد الصغير قسم شرطة النزهة

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