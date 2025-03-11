الأربعاء 12 مارس 2025
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حملات توعية لتحذير الشباب من خطورة الإدمان بالدقهلية

انت اقوي من المخدرات
انت اقوي من المخدرات ندوة بمركز شباب، فيتو

نفذ مركز شباب ميت رومى مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة الشباب والرياضة متمثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني بمحافظة الدقهلية"إدارة شباب دكرنس".

أنت أقوى من المخدرات».. حملات توعية لتحذير الشباب من خطورة الإدمان بالدقهلية

بحضور محمد حسين رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت رومى دكرنس، وسها السيد رئيس قسم التعليم المدنى بإدارة شباب دكرنس، وناجى غباشى المدير التنفيذى لمركز شباب ميت رومى.

بدأت الفعاليات من خلال سلسلة من الأنشطة المختلفة اللي تتناسب مع الأطفال (قصة أنت البطل - فكر لون أكسب - رسومات علي الوجه - السلم والثعبان ) كما أنه تم تنفيذ حلقات نقاشية مع الأسر لتصحيح المفاهيم المغلوطة والتعريف بما يقدمه الخط الساخن 16023 حيث أنه يقدم العلاج كامل بالمجان وفي سرية تامة.

استعرض المحاضر  عددا من المفاهيم الخاطئة عن المخدرات بين الشباب وخطورة تعاطي المخدرات على صحة الفرد والمجتمع، وتأثيرها على المجتمعات ومنظومة القيم الأخلاقية، فالإدمان يؤدي إلى  إهدار الموارد البشرية والتأثير علة العمل والإنتاج، كما تناولت الندوة، سبل مكافحة المخدرات والطرق والوسائل في مكافحتها من تجارة ومتعاطين ومدمنين لها.

الهدف من اللقاء التوعية بخطورة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والقدرة على التأثير وتفنيد المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول المشكلة والتنوع فى الفئات المستهدفة وكذلك التنوع في محتوى الحملة والمشاركين فيها وخلال مراحل الحملة السابقة استهدفت المراهقين "شباب وفتيات" وكذلك تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان.

يأتى التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، واشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومنى جوده مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى، ومتابعة التنفيذ  مجدى عبد السلام مدير عام اداره شباب دكرنس، وسها السيد رئيس قسم البرلمان والتعليم المدنى بالإدارة.

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