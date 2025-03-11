محافظ الغربية: الكورنيش الجديد للمحلة وسمنود سيغير وجه المدينة

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن مشروع كورنيش المحلة يأتي كأحد أهم المشروعات التنموية في المدينة العمالية، حيث سيساهم في تحقيق انفراجة مرورية كبيرة عبر توفير مسار بديل لربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة – المنصورة دون الحاجة لاختراق الشوارع المزدحمة، مما يقلل من الكثافة المرورية داخل المدينة، ويحد من دخول سيارات النقل الثقيل إلى شوارعها الحيوية.

كما أشار محافظ الغربية إلى أن كورنيش سمنود يمثل إضافة حضارية مميزة، حيث يتم العمل على تطويره بطول 650 مترًا وعرض 18 مترًا ليصبح متنفسًا عصريًا يشمل ممشى راقٍ، أرصفة حديثة، بلدورات وسور معماري أنيق، أعمال تدبيش لضمان استقرار ضفاف الترعة، إنارة ديكورية متطورة، وتركيب مقاعد وبرجولات لراحة الزوار، ما يجعله منطقة جذب ترفيهية لأهالي سمنود.

ويمثل كورنيش المحلة مشروعًا استراتيجيًا سيغير وجه المدينة العمالية، حيث سيتم تخصيص مساحات واسعة للمشاة، وإنشاء مناطق خضراء وأماكن للتنزه، بما يضمن بيئة آمنة وصحية للسكان كما أنه يساهم في ربط المحاور الرئيسية للمدينة عبر طريق المحلة – سمنود – المنصورة، مما يعزز انسيابية حركة المرور ويجعل التنقل داخل المدينة أكثر سهولة وسلاسة.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة الإسراع في إنجاز المشروع وافتتاحه في أقرب وقت ممكن، لضمان تحقيق أقصى استفادة منه في خدمة المواطنين وتوفير متنفس حضاري عصري يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير وتجميل المدن المصرية.

كما أضاف أيضا محافظ الغربية أن أعمال تطوير كورنيش سمنود تأتي في إطار رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة في مدن ومراكز المحافظة، حيث يهدف المشروع إلى توفير بيئة مهيأة للمشاة والعائلات، وتعزيز معايير الأمان، وجعل الكورنيش منطقة جاذبة وآمنة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على تحسين المظهر الجمالي للمدينة، بل يمتد ليشمل تعزيز البنية التحتية، وتطوير شبكة الطرق المجاورة له، وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتطوير المدن وتحقيق التنمية المستدامة وأن العمل يجري على مدار الساعة لإنجاز هذه المشروعات وفق أعلى المعايير، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى المرافق العامة، مشددًا على أن الغربية لن تدخر جهدًا في سبيل توفير بيئة حضارية متكاملة تليق بأبنائها.

وأكد المحافظ أن كورنيش المحلة وكورنيش سمنود هما باكورة لمشروعات أخرى قادمة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق رؤية الدولة في تطوير المساحات العامة وتحويلها إلى مناطق جاذبة وآمنة للجميع، مشيرًا إلى أن الغربية ستكون نموذجًا للمحافظات العصرية التي تجمع بين الحداثة والتراث في تطوير بنيتها التحتية.

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