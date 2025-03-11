بعد واقعة الزمالك 96، هل يتدخل مدبولي لمعاقبة المسئول عن أزمة القمة 130؟

حالة من الجدل يشهدها الوسط الكروي والرياضي في مصر، بعد قرار مجلس إدارة الأهلي بعدم خوض مباراة القمة 130 أمام الزمالك، التي كان من المفترض أن تجمعهما مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة.

وهدد مجلس الأهلى بعدم خوض أي مسابقات ينظمها اتحاد الكرة، اعتراضا على عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة 130، وهو القرار الذي أثار بلبلة فى الوسط الرياضى، ودفع البعض إلى التفكير فى ما سيصل إليه الوضع بعد هذا القرار.

نفس الأمر تكرر من مجلس الزمالك في عام 1996، بالانسحاب من مباراة القمة، اعتراضا على قرار الحكم احتساب هدف للأهلى مشكوك فى صحته، ليتدخل في الأزمة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وقتها، ويصدر عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قرارا بحل مجلس الزمالك برئاسة المستشار جلال إبراهيم.

تعود القصة إلى موسم 1995/ 1996 عندما انسحب الزمالك أمام الأهلى، ضمن منافسات مسابقة الدورى، بسبب اعتراض الفريق الأبيض على احتساب هدف للأهلى رغم وجود شبهة تسلل.

وانسحب الزمالك فى الدقيقة 86 من عمر اللقاء اعتراضا على قرار الحكم الدولى المصرى قدرى عبد العظيم باحتساب الهدف الثانى لفريق الأهلى الذى أحرزه أحمد فيلكس مهاجم الأهلى، حيث احتج لاعبو الزمالك على الهدف بداعى التسلل.

وانسحب فريق الزمالك من اللقاء وألغيت المباراة واحتسبت نتيجتها 2/0 لصالح الأهلى، وتم توقيع غرامة مالية على الزمالك من قبل اتحاد الكرة قيمتها 150 ألف جنيه، وتم حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار جلال إبراهيم، الذى تحدث عن الأمر قائلًا: "اعترضنا على إسناد مباراة القمة أمام الأهلي للحكم قدرى عبد العظيم، قبل المباراة، ورغم ذلك أصر الاتحاد على موقفه وأسند المباراة للحكم الذي تجاهل احتساب ركلة جزاء على إبراهيم حسن نتيجة شده لنبيل محمود لاعب الزمالك واحتسبها تسللًا بطريقة غريبة رغم أن الحكم المساعد لم يرفع الراية، وهو ما دفعنا للانسحاب".

وفي الرابع من يوليو من عام 1996، قرر عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة حل مجلس إدارة الزمالك برئاسة جلال إبراهيم بسبب انسحاب فريق الكرة بالنادي من قمة الدور الثاني أمام الأهلي، وتجميد النشاط الرياضي وتعيين كمال درويش على رأس المجلس.

تكرار الواقعة دفع البعض للحديث عن تدخلات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمحاسبة المخطئين، خاصة أن عدم إقامة مباراة القمة وانسحاب الأهلي وتواجد فريق واحد في الملعب يسيء إلى سمعة مصر، حيث تحدث البعض عن تهديد مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ومجلس إدارة اتحاد الكرة، ورابطة الأندية، بالحل بسبب الأخطاء والمناوشات التي شهدتها أزمة القمة 130.

لقطات من مران الأهلي الجماعي على ملعب مدينة نصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مرانه الجماعي الآن على ملعب النادي بمدينة نصر، بدلا من مواجهة الزمالك في القمة 130 والمقرر لها الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى فرع النادي بمدينة نصر بدلا من استاد القاهرة الدولي لمواجهة الزمالك، والتي تقام اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف نادي الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

بيان الأهلي بشأن لقاء القمة

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي.

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:

كانت أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي تتجه نحو ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء.

مباراة الأهلي والزمالك

الزمالك يدخل اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، حيث يسعى لحصد نقاط المباراة كاملة من أجل إنعاش آماله في المنافسة على لقب الدوري من جديد، بعد ابتعاده نسبيًّا عن المنافسة علي اللقب، جعلته لا يرى أمامه سوى الفوز ليعيده إلى سباق القمة.

أما الأهلي، فيدخل المباراة هو الآخر وانظاره تتجه إلي النقاط الثلاث، لمواصلة مطاردة بيراميدز متصدر جدول الترتيب، وتقليص الفارق معه في رحلة الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي.

ويطمح الفريق الأحمر إلى استكمال زحفه نحو الصدارة، حيث يعني أي تعثر للفريق أمام الزمالك ابتعاده بشكل نسبي عن المنافسة على لقب الدوري لصالح بيراميدز.



حكام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

حكم ساحة: محمود بسيوني

مساعد أول: أحمد توفيق طلب

مساعد ثان: سامي هلهل

حكم رابع: حمادة القلاوي

حكم الـ VAR: أحمد الغندور

مساعد الـ VAR أول: هاني عبدالفتاح

مساعد الـVAR ثاني: محمد الشناوي

موقف الأهلى والزمالك فى الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مواجهات ولم يهزم وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 9، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 16.

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