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ملفات وحوارات

بعد سقوط FBC.. الأمن يكشف 3 تشكيلات عصابية تدير منصات GME – RGA – BTS.. والمضبوطات 75 مليون جنيه

المتهمين فى منصات
المتهمين فى منصات "GME – RGA – BTS"

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى  ضبط القائمين على إدارة 3 منصات الالكترونية للنصب  "GME – RGA – BTS" على غرار واقعة منصة FBC الإلكترونية.

<strong>بعد واقعة منصة منصة FBC.. الداخلية تكشف 3 تشكيلات عصابية القائمين على منصات  </strong>
بعد واقعة منصة منصة FBC.. الداخلية تكشف 3 تشكيلات عصابية القائمين على منصات  

  ضبط القائمين على إدارة 3 منصات الالكترونية للنصب  "GME – RGA – BTS"

 

رصدت أجهزة الأمن، 3  تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالإحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.. حيث تقدم أعداد من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات لإستيلائهم على أموالهم ( بلغ إجماليها قرابة 12 مليون جنيه ).

 

تشكيلات العصابية ضمت 39 متهما بحوزتهم أموال وهواتف وسيارات ومشغولات ذهبية 

 

وأمكن ضبط كافة المتورطين بتلك المنصات و39 شخص  وبحوزتهم (كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية – عدد من السيارات – مشغولات ذهبية – عدد من الهواتف والحواسب المحمولة)  "بلغ إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيه".

<strong>3 تشكيلات عصابية القائمين على منصات  
3 تشكيلات عصابية القائمين على منصات   "GME – RGA – BTS"

تجديد حبس 13 شخصًا في قضية منصة FBC الإلكترونية

أحد ضحايا منصة RGA: “اخدت قرض بـ 50 ألف جنيه واتنصب عليا”

التحقيقات تكشف المنصات مرتبطة بشبكة خارج مصر 


وكشفت التحقيقات، تبين أن تلك المنصات مرتبطة بتشكيل عصابى بالخارج يقوم بإنشاء تلك المنصات وتشغيلها بعدة دول من ضمنها "مصر" وتحويل متحصلات المبالغ المستولى عليها للخارج بعد تحويلها لعملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

رسالة تحذير عاجلة من وزارة الداخلية بشأن التطبيقات الإلكترونية 


حذرت وزارة الداخلية، المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات مجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحًا مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم.

ضبط القائمين على إدارة 3 منصات إلكترونية للنصب "GME – RGA – BTS"

مساعد وزير الداخلية لتكنولوجيا المعلومات الأسبق: أقول لضحايا منصة FBC الإلكترونية «ضاعت فلوسكم.. والحداية مبتحدفش كتاكيت» (حوار)

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى  ضبط القائمين على إدارة 3 منصات الالكترونية للنصب  "GME – RGA – BTS" ضمت 39 متهما،على غرار واقعة منصة FBC الإلكترونية.

 

من جانبه قال اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية لتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن المنصات الإلكترونية من المخاطر التكنولوجية الحديثة وخاصة مع المواطنين معدومى التوعية الرقمية ويكونون هم الضحايا والاستيلاء على أموالهم ومثل منصة FBC وغيرها من المنصات الإلكترونية التى تمارس أعمال النصب.

 

مساعد وزير الداخلية الأسبق كشف فى حوار لـ “ فيتو ”، أسرار المنصات الإلكترونية وبيع الوهم للمواطنين وألاعيب وحيل الاستيلاء على أموال المواطنين،

 

مشيرًا إلى أن بعض المنصات تدشنها أجهزة استخبارات عالمية لتسهيل جمع المعلومات عن المواطنين، ومؤكدًا أن المنصات تخترق الحسابات الشخصية وتحلل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعى وتتلاعب بالمواطنين، ولا يمكن القبض على مسئولى المنصات خارج البلاد بسبب القوانين الدولية المنظمة ونحاسب فقط الموجود داخل مصر المقبوض عليهم وأحيانا يكونون ضحايا مثل الآخرين.

أقرا أيضا:مساعد وزير الداخلية لتكنولوجيا المعلومات الأسبق: أقول لضحايا منصة FBC الإلكترونية «ضاعت فلوسكم.. والحداية مبتحدفش كتاكيت» (حوار)

 

ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC"

 

وكان فى وقت سابق، ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" ضم 13 متهمًا من بينهم 3 أجانب.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية تلقت بلاغات من 101 مواطن خلال الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة.

 

 

 

وأسفرت عمليات الفحص والتحري عن قيام تشكيل عصابي ("يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "موجودين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة  إلكترونية بمسمى "FBC".

وكشفت التحريات، قيامهم بالاتفاق مع  11 شخصًا لتأسيس شركة بالقاهرة  لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.

 

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