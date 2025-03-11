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ثقافة وفنون

حسام حبيب: علاقتي بشيرين دمرت أهلي وكل من حولي

حسام حبيب، فيتو
حسام حبيب، فيتو

 علق الفنان حسام حبيب، على إعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب في وقت سابق، أنها حلقت شعرها "على الزيرو"، قائلا: "مكناش في البيت، وهي كانت سايبة البيت في مكان تاني ومكنتش عارفة هي فين".

 

طلب شيرين عبد الوهاب الطلاق

 وتحدى حسام حبيب، الفنانة شيرين عبد الوهاب بشأن الواقعة، وطرح عليها عدة أسئلة، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور، قائلا: "هل كنت عصبي وحلقت شعرك؟ ولا أنتي اتعصبتي عليّ وقلتِ كلام عني ميتقلش ومردتش؟ حضرتك طلبتي الطلاق بأسلوب قلتي فيه هتبقى كده مش راجل لو مطلقتنيش".

 

حسام حبيب يتحدى شيرين عبد الوهاب

وتابع: "أتحداها أيضا أن تفصح عن سبب الجملة وماذا كان ردي عليها، وهل أنا الذي حلقت شعرها بيدي؟ وهل أنا الذي تسببت في ذلك، سأمنحها فرصة بسبب أخلاقي، وأنا سأرد من خلال بسمة وهبة لأني أحب بسمة وهبة وأقدرها وأحترمها".
 

حسام حبيب: علاقتي بشيرين عبد الوهاب دمرت أهلي وكل من حولي

وعلق الفنان حسام حبيب، على إعلان شيرين عبد الوهاب في وقت سابق، أنها قصت شعرها "على الزيرو"، قائلا: "كنا فين؟ كنا في البيت؟ أنا أسأل شيرين عبد الوهاب وأمنحها الفرصة أمام الناس كلها حتى تصرح بالتفاصيل وعليها إثباتها، لأنني سأحكي بالتفاصيل والإثبات".

وأضاف "حبيب": "أتمنى من شيرين عبد الوهاب أن تتحدث عن تفاصيل هذه الواقعة.. أين كنا؟ وأين ذهبت ؟ وأين كانت؟ ماذا حدث على وجه التحديد؟".

وتابع: "كل حدث وقع بيننا شهد وجود ناس، وسأتحدث عن كل شيء بالتفصيل، كفى أذى لأهلي والمقربين مني، وأقول لهم جميعا أنا آسف، وللأسف علاقتي بشيرين دمرت أهلي وكل من حولي".

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حسام حبيب الفنان حسام حبيب شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب برنامج العرافة بسمة وهبة

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