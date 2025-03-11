الثلاثاء 11 مارس 2025
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رياضة

نجوم الزمالك يتفقدون أرضية الملعب قبل مباراة القمة (فيديو وصور)

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك

حرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني لنادي الزمالك على تفقد أرضية ملعب ستاد القاهرة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء القمة المحتمل في إطار مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك ألقى محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية والخططية ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة استعدادًا للقاء الأهلي.

ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

 

 

بيان الأهلي بشأن لقاء القمة

 وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي. 

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:

كانت أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي تتجه نحو ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة 130 بين  الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء.


موعد مباراة الأهلي والزمالك

 وكان من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء في ستاد القاهرة الدولي في افتتاح الجولة الأولى للمرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

 

الأهلي والزمالك، فيتو 
الأهلي والزمالك، فيتو 

 

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان

مواجهات الأهلي والزمالك خلال شهر رمضان هي صدام متكرر بين القطبين، حيث التقى الفريقان من قبل في 14 قمة.

 

وشهدت هذه اللقاءات تفوقا أهلاويا في مباريات القمة، حيث نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في سبع لقاءات، بينما فاز الزمالك في ثلاث مواجهات فقط في الشهر الكريم، حل التعادل بين القطبين في 4 لقاءات.

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البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك البرتغالي جوزيه بيسيرو الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز نادي الزمالك ملعب ستاد القاهرة

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