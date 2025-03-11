الثلاثاء 11 مارس 2025
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وكيل الطب العلاجى يتفقد العمل بقسم السموم الجديد بمستشفى أجا

جولة في مستشفي أجا،
جولة في مستشفي أجا، فيتو

تفقدت لجنة موسعة من إدارة الطب العلاجي برئاسة الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، مستشفى أجا المركزي؛ وتابعت سير العمل، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر  مدكور  وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات ؛ للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

شمل المرور جميع أقسام المستشفى بداية من الاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، وقسم التعقيم المركزي، والأقسام الداخلية، والحضانات، وللوقوف على صلاحية الأجهزة، وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وتوافر الأكسجين.مشددًا علي رفع معدلات الانضباط والالتزام بالزي الرسمي وتوفر الأدوية والمستلزمات

كما تابع وكيل الطب العلاجى تشغيل قسم السموم الجديد بالمستشفى واطمأن على توافر الأمصال والأدوية المضادة للسموم بمختلف أنواعها موجهًا بضرورة دراسة نتائج الحالات التي تلقت العلاج بالقسم وتدريب الطاقم الطبى علي بروتوكول التعامل مع حالات السموم.

وعقب انتهاء الجولة عقد الدكتور أحمد البيلي، وقيادات الطب العلاجي بالمديرية اجتماعًا مع الجهاز الإشرافي، والإداري، ورؤساء أقسام مستشفى أجا المركزي حيث  ناقش تطوير معمل المستشفى لتحليل كافة أنواع السموم والاستعانة بالمعمل المشترك بالمديرية في تحويل العينات المتخصصة لبعض أنواع السموم.

علاوة على بحث استعدادات ضم قسم العظام  لعمليات قوائم الانتظار خلال المرحلة القادمة فور اعتماده من خلال وزارة الصحة

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