وكيل صحة سوهاج يصدر 10 قرارات بتكليف كوادر للعمل بـ الطب العلاجي

أصدر الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج اليوم الأحد، 10 قرارات جديدة للكوادر الطبية والفنية الذين تم اختيارهم للعمل بالإدارة العامة للطب العلاجي وإدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة والسكان بسوهاج.

شملت القرارات تكليف 3 طباء أسنان و2 صيادلة و1 علاج طبيعي و1 أخصائية تمريض و2 فنيات طؤاري و1 إدارية، وذلك بعد الإعلان عن تلك الوظائف واجتيازهم للشروط والمقابلات الشخصية، لدعم تلك الإدارات والنهوض بالعمل بها ورفع كفائتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد العرشي مدير إدارة المستشفيات والقائم بأعمال مدير عام الطب العلاجي والدكتورة إيمان رياض مدير الحوكمة والمراجعة الداخلية والدكتور أحمد الرملي مدير إدارة التخطيط والمتابعة والدكتور أحمد جمال حراز والدكتور كيرلس سمير أعضاء المكتب الفني لوكيل الوزارة.



ومن جانبه حث وكيل وزارة الصحة المكلفين ببذل مزيد من الجهد للإرتقاء بالمنظومة الصحية لافتا على أن تمكين واختيار الكوادر الشابة والمرأة والذي يتماشى مع إستراتيجية الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.



وأكد أن الإختيار يتم وفق التقييم العادل المبني على تحقيق المستهدفات والمصلحة العامة وخدمة المرضي والارتقاء بالمنظومة الصحية كما يأتي ذلك التكليف ضمن إجراءات ضخ دماء جديده من الكوادر الشابة لتحقيق مزيد من الإنجازات وتحقيق الأهداف المرجوة واستقطاب الكوادر الطبية والإدارية الفنية من الكفاءات بكافة القطاعات لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة والإرتقاء به.

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