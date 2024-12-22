الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة سوهاج يصدر 10 قرارات بتكليف كوادر للعمل بـ الطب العلاجي

الدكتو عمرو دويدار
الدكتو عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج

أصدر الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج اليوم الأحد، 10 قرارات جديدة للكوادر الطبية والفنية الذين تم اختيارهم للعمل بالإدارة العامة للطب العلاجي وإدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة والسكان بسوهاج.

شملت القرارات تكليف 3 طباء أسنان و2 صيادلة و1 علاج طبيعي و1 أخصائية تمريض و2 فنيات طؤاري و1 إدارية، وذلك بعد الإعلان عن تلك الوظائف  واجتيازهم للشروط والمقابلات الشخصية، لدعم تلك الإدارات والنهوض بالعمل بها ورفع كفائتها.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد العرشي مدير إدارة المستشفيات والقائم بأعمال مدير عام الطب العلاجي والدكتورة إيمان رياض مدير الحوكمة والمراجعة الداخلية والدكتور أحمد الرملي مدير إدارة التخطيط والمتابعة والدكتور أحمد جمال حراز والدكتور كيرلس سمير أعضاء المكتب الفني لوكيل الوزارة.


 ومن جانبه حث وكيل وزارة الصحة المكلفين ببذل مزيد من الجهد للإرتقاء بالمنظومة الصحية لافتا على أن تمكين واختيار الكوادر الشابة والمرأة والذي يتماشى مع إستراتيجية الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030. 

صحة سوهاج تبحث تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم بالمدارس

طب سوهاج تناقش الجديد في علاج أمراض الكلى والسكر بمؤتمر قسم الباطنة


وأكد أن الإختيار يتم وفق التقييم العادل المبني على تحقيق المستهدفات والمصلحة العامة وخدمة المرضي والارتقاء بالمنظومة الصحية  كما يأتي ذلك التكليف ضمن إجراءات ضخ دماء جديده من الكوادر الشابة لتحقيق مزيد من الإنجازات وتحقيق الأهداف المرجوة واستقطاب الكوادر الطبية والإدارية الفنية من الكفاءات بكافة القطاعات لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة والإرتقاء به.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة المستشفى المستشفيات رؤية مصر 2030 علاج طبيعي مستهدفات وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الص وكيل وزارة الصحة بسوهاج

مواد متعلقة

جمارك مطار سوهاج تحبط محاولة تهريب مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل

صحة سوهاج تبحث تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم بالمدارس

ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام 6-3 وتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

محمد صلاح ينفرد بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ17

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على شباب بلوزداد بسداسية

رئيس العاصمة الإدارية ردا على انتقاد الشركة: الناس زعلانين ليه؟ (فيديو)

الأهلي يكتسح شباب بلوزداد بسداسية ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا (صور)

بأمر محمد رمضان، لاعبو الأهلي يغادرون أرض الملعب دون تحية الجماهير(فيديو)

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

منوعات

المزيد

لماذا يلجأ معظم الألمان إلى الاستشارة النفسية؟ اعرف السبب

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد صرف مرتبات يناير 2025

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الحشر وفضائلها وسبب النزول

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

معنى تحاضون، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية