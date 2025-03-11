إعلام الخارجة يبحث هموم الشباب وقضايا الوطن بين الوعى والانتماء والمسئولية

أكدت أزهار عبد العزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على حرص مراكز الإعلام من خلال ما تقدمه من أنشطة تستهدف فئة الشباب بخاصة على تنمية روح الانتماء لديهم، لأن الشباب وقود الأمة والدرع الرئيسى لضمان الأمن القومى والمجتمعى، وتبرز أهمية برامج الوعى الشبابية في التوجيه الآمن للطاقات الشبابية نحو المستقبل الأفضل للوطن.

وقالت أزهار في تصريحات خاصة لفيتو أن مركز إعلام الخارجة ينظم حملة إعلامية مكثفة خلال شهر مارس الجاري تستهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الشباب وذلك فى إطار الخطة الإعلامية التى ينفذها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، والتى تأتى برعاية د. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبناء على توجيهات د. أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى والتى تستهدف توعية الشباب بمختلف القضايا التى تشغلهم من خلال مجموعة من اللقاءات التوعوية والتثقيفية للوصول إلى الأهداف المرجوة منها.

وعقد مركز إعلام الخارجة بمقر كلية التربية – جامعة الوادى الجديد اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان (الشباب وقضايا الوطن.. وعى وانتماء ومسئولية)، حيث حاضر فيها أ.د. مصطفى محمود مصطفى، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، وأ.د. محمد حسن عمران وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطالبات والطلبة.

حيث قدم اللقاء محمد عطية أخصائى الإعلام بالمركز في إشارة موجزة لدور مركز إعلام الخارجة في تنفيذ عدد من الندوات التى تستهدف زيادة الوعى والثقافة لكافة فئات الجمهور وخاصة فئة الشباب باعتبارهم قادة المستقبل.



وخلال كلمته باللقاء أكد الدكتور مصطفى محمود على أهمية الوعى لدى فئة الشباب وضمان وصول المعلومة الصحيحة لهم بشأن كل ما يجرى حولهم على المستوى الأسرى أو المجتمعى أو الإقليمى أو الدولى، الأمر الذى يؤدى بالضرورة إلى استيعاب القضايا والأوضاع وعدم الانسياق نحو أفكار مضللة أو حتى التخلى عن انتمائهم تجاه الغالية مصر.

لذلك لا يقتصر دور الشباب في الاستماع والتلقى وإنما يتخطى الأمر للوصول إلى المشاركة الفاعلة لزيادة الإنتاج والتنمية ودحض سبل المفسدين والمروجين للأفكار والأخبار المغلوطة.



وأضاف، أن حب الوطن صفة متأصلة في الشعب المصرى وجيشه العظيم الذين أثبتوا للتاريخ قدرتهم على الصمود والمواجهة رغم صعوبة التحديات، والوضع الذى نعيشه حاليًا من عدم استقرار أمنى بالمنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلى على غزة ومحاولة أمريكا واسرائيل لتسوية القضية بتهجير قسرى ظالم للشعب الفلسطينى، ودور الدولة المصرية في قيادة الدول العربية نحو الوصول إلى مقترح لإعادة إعمار غزة دون التفريط في حق الشعب الفلسطينى وسكان غزة في أرضهم.

ومن جانبه أكد ا.د. محمد عمران خلال كلمته على أهمية الاستقرار السياسى الداخلى للدولة المصرية خاصة في تلك الظروف التى تعيشها المنطقة العربية بأكملها،وان تماسك الجبهة الداخلية يعد جزء أصيل في الأمن القومي المصري كما أكد سيادته على مدى أهمية غرس روح الانتماء والولاء في نفوس الشباب لما له من دور هام في محاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله، ومدى أهمية محاربة القيم والمفاهيم الغير صحيحة كما تحدث عن دور الجامعة والأنشطة الطلابية في صقل مهارات التفكير وأحكام العقل والمنطق وكذا تكوين الرأي الصحيح لدى الشباب كذلك التأكيد على أن حب الوطن والانتماء له ضرورة وطنية ويحتم علينا الاعتزاز به من خلال الاهتمام بالعلم والعمل والتأكيد على غرز حب الوطن داخلنا وداخل أولادنا.



كما أشاد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الوادي الجديد، بدور الجمعيات الأهلية ومراكز التنمية الشبابية، في دعم الشباب وتوجيههم نحو المشاركة الفاعلة لخدمة وتنمية مجتمعاتهم واستثمار هذه الطاقة العظيمة في خلق حالة من الاستقرار الداخلى للدولة لبناء مستقبل أفضل لأبنائها.



وفى ختام اللقاء تقدم د. محمد عمران بدعوة السادة الحضور إلى توجيه جهودهم نحو نشر الوعى داخل الأسرة والمجتمع، واعتبار أن الانتماء للوطن فرض دعت إليه كافة الشرائع السماوية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.