محافظ الوادي الجديد يتفقّد مجمع باريس التجاري الجديد

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مجمع باريس التجاري الجديد، الذي تم بناؤه على طراز المعماري حسن فتحي، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعبد الناصر صالح رئيس مركز باريس.

ويهدف المجمع إلى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، من خلال افتتاح عدد من المشروعات الخدمية من بينها صيدلية لخدمة المترددين على مستشفى باريس، بالإضافة لمحال تجارية متنوعة.

كما تفقّد الزملوط أحد المحلات التجارية، مشيدًا بتنوع المعروضات وانخفاض أسعارها عن بمثيلاتها بالأسواق.

وفي سياق آخر، وجه المحافظ باختيار قطعة أرض فضاء قريبة من المواطنين لإنشاء مستشفى باريس الجديدة بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الطبية وتقديم خدمة لائقة للمواطنين.



محافظ الوادي الجديد يُشارك أهالي باريس الإفطار الرمضاني

وشارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، مساء أمس، أهالي مركز باريس الإفطار الرمضاني، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية، حيثُ عقد المحافظ لقاءً جماهيريًا مع أهالي المركز عقب الإفطار؛ لبحث مطالبهم وحلها مُوجهًا بما يلي:

◾ سرعة إنهاء إجراءات تشغيل فرع التأمين الصحي بباريس.

◾ دعم مشروع الوقف الخيري الزراعي التابع لجمعية تنمية المجتمع بالمكس لخدمة القرية والأسر الأولى بالرعاية.

◾ سرعة إصلاح البئر المعطل بقرية جورمشين وتتكفل المحافظة بنقل ونش الري للقرية.

◾ تكليف مندوب من قرى المكس لصرف مستحقات المعاشات وكبار السن من أقرب مكتب بريد يوم كل أسبوع لحين إنشاء مكتب بريد بالقرية.

◾ دراسة إقامة مسجد بقرية الأربعين الثانية على أن تسهم المحافظة في تكاليف الإنشاء، وإدراج مسجد تقسيم الشباب ضمن خطة فرش المساجد.

◾ مرور سيارات الكسح للتخلص من مياه الصرف الصحي بشكل دوري على القرى بسعر رمزي والبداية بقرية المكس.

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