نفذت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية،" النادي الثقافي بالإدارة العامة للشباب " بمركز التنمية الشبابية التابع لإدارة شباب السنبلاوين اليوم الثلاثاء في محافظة الدقهلية، بندوة دينية تحت عنوان فضائل شهر رمضان، بمشاركه "25" من الشباب والطلائع من أعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب.

الشباب والرياضة بالدقهلية تنفذ ندوة دينية "حول فضائل شهر رمضان المبارك" بمركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين.

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مع مديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، تنفيذ سلسلة ندوات إحتفالا بشهر رمضان بندوه عن فضائل شهر رمضان المبارك "، والاحتفال بشهر رمضان.

جاء ذلك بحضور بسمة ريحان منسق النادي الثقافي بالإدارة العامة للشباب بالمديرية، والدكتورة زينب عبد الخالق مشرف النادي الثقافي بإدارة السنبلاوين، وأم محمد عوض رئيس قسم الشباب بالإدارة، وفضيلة الشيخ أحمد محمود حليمه أمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف الدقهلية، وبحضور "25" من الشباب اعضاء النادي الثقافي بمركز الشباب.

بعض المفاهيم المراد تصحيحها لدى الشباب ومنها القدوة الحسنة



بدأت فاعليات اللقاء بكلمة الشيخ أحمد محمود حليمه أمام وخطيب، والحديث عن بعض المفاهيم المراد تصحيحها لدى الشباب ومنها القدوة الحسنة، حسن اختيار القدوة، الأحكام الفقهية للعبادات ومنها الصوم والصلاة وضرورة الإستغلال الأمثل للوقت في رمضان، وفضائل الشهر الكريم، وعلاقة الشباب بالأسرة وخاصة والديه، وتجديد الخطاب الديني بالبعد عن الشائعات والالتزام بالكتاب والسنة والشريعة الإسلامية، وأهمية الأخلاق ودورها في بناء الشباب والاقتداء برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في مكارم الأخلاق.

نشر الوعي وتصحيح المفاهيم والعادات الخاطئة التي يمارسها بعض الشباب

كما ناقشت الندوة دور المؤسسات الدينية والشبابية في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم والعادات الخاطئة التي يمارسها بعض الشباب في المجتمع،وفي نهاية اللقاء تم فتح حلقات نقاشية بين المشاركين وفضيله الشيخ،حيث تناولت الحديث عن الصبر والاحتساب عند الإبتلاء، حسن اختيار الأصدقاء والبعد عن أصدقاء السوء، ضرورة تقوية العلاقات الأسرية، تغيير أساليب الدعوة بما يتناسب مع مرحلة الشباب لمزيد من التفاعل الإيجابي بين الدعاة والأئمة والشباب.

يأتي التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وعلاء الدسوقي رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، وجاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين.

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