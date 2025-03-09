الأحد 09 مارس 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة في التحول الرقمي

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ مستهدفات الدولة في التحول الرقمي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الرقمية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

واستعرض الاجتماع مستجدات مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية، وربط قواعد البيانات بين الجهات المختلفة، إلى جانب جهود التوسع في البنية التحتية الرقمية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي.

ووجه مدبولي بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ خطط التحول الرقمي، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات بكفاءة وفعالية.

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