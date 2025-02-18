الأربعاء 19 فبراير 2025
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خارج الحدود

الاحتلال: دمرنا أسلحة تابعة للنظام السوري السابق في الجنوب

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم تدمير أسلحة تابعة للنظام السوري السابق في جنوب سوريا، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «سكاي نيوز».

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام سورية، بسماع دوي غارات تستهدف مناطق بريف درعا الغربي.

 

جيش الاحتلال ينشئ 9 مواقع عسكرية في سوريا

والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن  جيش الاحتلال  الإسرائيلي  أنشأ 9 مواقع عسكرية دائمة داخل الأراضي السورية في إطار عملية "سهم الباشان" التي أطلقها قبل نحو شهرين في الجمهورية العربية السورية.

وتركزت المواقع العسكرية  التي أنشاها جيش الاحتلال في منطقة تمتد من جبل الشيخ السوري حتى مثلث الحدود في جنوب الجولان، في خطوة جاءت عقب تدمير القوات الجوية الإسرائيلية لمئات الأهداف العسكرية السورية، بما في ذلك الطائرات والأسطول البحري وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ، ما تسبب بحرمان سوريا من حوالي 80% من قدراتها العسكرية.

ووفق مصادر عسكرية إسرائيلية، فإن المواقع الجديدة تم بناؤها بشكل يتناسب مع بقاء طويل الأمد لقوات الاحتلال  الإسرائيلية في المنطقة، حيث تم تجهيزها بكل ما يلزم لمواجهة الظروف المناخية القاسية، خاصة خلال فصل الشتاء. 

 

تمتد من جبل الشيخ حتى جنوب الجولان

وخلال زيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جبل الشيخ السوري قبل شهر ونصف الشهر، أشار إلى أن الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة سيستمر على الأقل حتى نهاية عام 2025.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية "الاستباق والتحرك قبل فوات الأوان"، خاصة في ظل الانهيار المفاجئ لنظام الأسد وعدم وضوح "طبيعة العدو" الذي تواجهه إسرائيل في المنطقة. وذلك على حد تعبيره.

وتم توزيع المواقع العسكرية التسعة بين منطقتين رئيسيتين: اثنان في جبل الشيخ السوري، وسبعة في منطقة الجولان السوري المحتلتين.

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الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال جنوب سوريا سوريا درعا الجولان نتنياهو

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