الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح معرضي أهلًا رمضان بمدينتي بنها وكفر شكر

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو

افتتحَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، معرضي أهلًا رمضان في مدينة بنها والكائن بمجمع هيئة الشبان العالمية، والآخر بمدينة كفر شكر والكائن بشارع جمال عبد الناصر، وذلك لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال شهر رمضان المُعظم.

يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس النواب، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومصطفى فرج المُمثل القانوني لمجمع هيئة الشبان العالمية، واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندسة صفاء آمين رئيسة مدينة كفر شكر، والأستاذ حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالقليوبية،  والعميد حسام الدين عطوه المستشار العسكري للمحافظة، وعددً من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

 

txt

الإفتاء توضح حكم إمساك المرأة عن المفطرات إذا طهرت من الحيض في نهار رمضان

txt

راجين الرحمة والثواب والرضوان، الجامع الأزهر كامل العدد في ختام الثلث الأول من شهر رمضان


بدأ "المحافظ" والوفد الُمرافق له بجولة تفقدية داخل المعرضين، حيث اطلعوا على مختلف السلع المعروضة، وتفقدوا الأسعار المخفضة التي تتراوح بين 20 إلى 30%، مُشيدًا بجودة المنتجات وتنوعها، مؤكدًا على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم.


هذا وشملت التخفيضات مجموعة واسعة من السلع الأساسية مثل الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه الطازجة.


وأكدَّ "محافظ القليوبية" أن افتتاح هذه المعارض يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان، مُشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء المحافظة.


ومن جانبه أشادَّ الدكتور محمد عطية الفيومي، بدور الغرفة التجارية في دعم هذه المعارض وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وأكد على أن الغرفة التجارية تعمل بالتعاون مع المحافظة على توفير كافة السلع التي يحتاجها المواطنون خلال شهر رمضان.


وفي ذات السياق شهد المعرضان إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة وأشادوا بجهود المحافظة والغرفة التجارية في توفير هذه المعارض.


الجدير بالذكر أن معارض « أهلًا رمضان » تُقام بالتعاون مع المحافظة والغرفة التُجارية وقد تم إفتتاح ٧ معارض بمدن بنها وطوخ وكفر شكر وقليوب وشبين القناطر وحي غرب شبرا الخيمة والخانكه، وجاري إفتتاح باقي المعارض في المُدن المُتبقيه.


هذا وقد أكدَّ "عطيه" على إستمرار الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الغذائية، مُناشدًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها والإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للمحافظة الخط الساخن (114)، إضافة إلى رقم الشكاوى الخاص بالمحافظة أرضي 0133222979& 0133212466 ورقم الواتس آب عبر الرسائل النصية (01119992624)،  بما في ذلك رقم (١٦٥٢٨) التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وموقع المنظومة على الإنترنت 
www shakwa. eg  ، وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني من خلال تحميله على الهواتف المحمولة.
وفي الختام  وجه "محافظ القليوبية" الشكر لكافة الجهات المُشاركة في تنظيم هذه المعارض وأشاد بجهودهم في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد عطية الفيومي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية رئيس جامعة بنها رئيس الغرفة التجارية طوخ

مواد متعلقة

البلشي: الشلة هدم لأي تجربة والمجموعة القريبة مني كانت الأكثر نقدًا لي وأنا أمثل الجميع

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن اهتمام الغرب بالسيطرة على قطاع غزة

خبير اقتصادي: 3.6 تريليون دولار قيمة عجز ميزانية الولايات المتحدة سنويًا

محمود بسيوني يدير القمة 130 بين الأهلي والزمالك والغندور للفار

الأكثر قراءة

مصطفى يونس يكشف مفاجأة بشأن فشل صفقة انتقال زيزو للأهلي

درجات الحرارة تتجاوز الثلاثينات، موجة حارة تضرب البلاد بدءا من الثلاثاء

خفة دم وموهبة مكة محمد صلاح تلفت الأنظار في مسلسل كامل العدد++

انقلاب سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز وأخري أجرة بالطريق الزراعي بالقليوبية (صور)

دينك إيه؟ رد صادم وغير متوقع من يوسف زيدان

أحمد كريمة: على المرأة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من الفاحشة

سابته قبل الفرح بأسبوع، هدى الإتربى تدخل في نوبة بكاء بسبب خطيبها(فيديو)

نجل الشهيد أحمد المنسي: أبي كان حافظا للقرآن وحريصا على هذه العادة (فيديو)

منوعات

المزيد

خبيرة لغة جسد: نظرات حب خجولة بين ويليام وكيت في يوم الكومنولث

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

القبض على مصطفى شعبان في الحلقة 9 من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، الزبير بن العوام "حواري رسول الله"

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر: رمضان شهر الانتصارات للمسلمين قديمًا وحديثًا

الإفتاء توضح حكم إمساك المرأة عن المفطرات إذا طهرت من الحيض في نهار رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية