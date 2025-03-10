محافظ القليوبية يفتتح معرضي أهلًا رمضان بمدينتي بنها وكفر شكر

افتتحَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، معرضي أهلًا رمضان في مدينة بنها والكائن بمجمع هيئة الشبان العالمية، والآخر بمدينة كفر شكر والكائن بشارع جمال عبد الناصر، وذلك لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال شهر رمضان المُعظم.

يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس النواب، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومصطفى فرج المُمثل القانوني لمجمع هيئة الشبان العالمية، واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندسة صفاء آمين رئيسة مدينة كفر شكر، والأستاذ حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالقليوبية، والعميد حسام الدين عطوه المستشار العسكري للمحافظة، وعددً من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



بدأ "المحافظ" والوفد الُمرافق له بجولة تفقدية داخل المعرضين، حيث اطلعوا على مختلف السلع المعروضة، وتفقدوا الأسعار المخفضة التي تتراوح بين 20 إلى 30%، مُشيدًا بجودة المنتجات وتنوعها، مؤكدًا على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم.



هذا وشملت التخفيضات مجموعة واسعة من السلع الأساسية مثل الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه الطازجة.



وأكدَّ "محافظ القليوبية" أن افتتاح هذه المعارض يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان، مُشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء المحافظة.



ومن جانبه أشادَّ الدكتور محمد عطية الفيومي، بدور الغرفة التجارية في دعم هذه المعارض وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وأكد على أن الغرفة التجارية تعمل بالتعاون مع المحافظة على توفير كافة السلع التي يحتاجها المواطنون خلال شهر رمضان.



وفي ذات السياق شهد المعرضان إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة وأشادوا بجهود المحافظة والغرفة التجارية في توفير هذه المعارض.



الجدير بالذكر أن معارض « أهلًا رمضان » تُقام بالتعاون مع المحافظة والغرفة التُجارية وقد تم إفتتاح ٧ معارض بمدن بنها وطوخ وكفر شكر وقليوب وشبين القناطر وحي غرب شبرا الخيمة والخانكه، وجاري إفتتاح باقي المعارض في المُدن المُتبقيه.



هذا وقد أكدَّ "عطيه" على إستمرار الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الغذائية، مُناشدًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها والإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للمحافظة الخط الساخن (114)، إضافة إلى رقم الشكاوى الخاص بالمحافظة أرضي 0133222979& 0133212466 ورقم الواتس آب عبر الرسائل النصية (01119992624)، بما في ذلك رقم (١٦٥٢٨) التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وموقع المنظومة على الإنترنت

www shakwa. eg ، وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني من خلال تحميله على الهواتف المحمولة.

وفي الختام وجه "محافظ القليوبية" الشكر لكافة الجهات المُشاركة في تنظيم هذه المعارض وأشاد بجهودهم في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

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