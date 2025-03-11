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رياضة

ليست المرة الأولي، أبرز تهديدات الأهلي بالانسحاب من الدوري

الأهلي
الأهلي

‏تترقب جماهير الكرة المصرية موقف النادي الأهلي من المشاركة في مباراة القمة 130 أمام منافسه التقليدي نادي الزمالك المقرر لها مساء اليوم في الدوري المصري الممتاز.

الساعات الماضية شهدت أصدر النادي الأهلي بيانا لوح من خلاله بالانسحاب من مباراة القمة وعدم المشاركة في اللقاء الا بعد تنفيذ مطالبه وهي تأجيل اللقاء واستخدام طقم أحكام أجنبي لإدارتها.

وخلال السطور القادمة تستعرض فيتو لكم أبرز تهديدات النادي الأهلي بالانسحاب من  بطولة الدوري المصري الممتاز

أبرز تهديدات الأهلي بالانسحاب من الدوري الممتاز

الأهلي وقضية التحكيم 1988

في عام 1988، تصاعدت أزمة كبيرة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بسبب اعتراض الأهلي على قرارات تحكيمية اعتبرها مجحفة خلال مباريات الدوري مما أدي إلى تهديد الأحمربالانسحاب من البطولة.  

الأهلي يهدد بالانسحاب من الدوري ويطلب التحقيق مع 2018 

هدد مجلس إدارة النادي الأهلي بعدم  استئناف فريق الكرة لمبارياته فى بطولة الدورى  بسبب رفضه القاطع للأخطاء الفجّة في حد وصفه والتى ارتكبها طاقم تحكيم ضد الأهلى في احد مبارياته  فى الدوري.

الأهلي يهدد بالانسحاب من الدوري في حال تأجيل أي مباراة لبعد أمم أفريقيا 2019 

وهدد الأهلي بعدم استكمال بطولة الدوري حال تأجيل أي من مباريات الفريق إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا وحفظ حق النادي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم.

عقوبات تنتظر الأهلي حال عدم ذهابه الي ملعب القمة 130 الليلة 

 توقيع غرامة مالية على الاهلي قد تصل قيمتها 100 ألف جنيه وذلك للانسحاب من المباراة.

اعتبار الأهلي مهزوما في هذه المباراة 2/0

خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

تقديم مذكرة لمجلس إدارة الرابطة لإستضاح من له صلة بقرار الانسحاب لإتخاذ قرار من المجلس بالعقوبات.

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