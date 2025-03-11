الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب فى الصاغة ، ارتفعت أسعار الذهب في الصاغة بنحو 25 جنيها بختام حركة التعاملات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025.

وترصد “فيتو” آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة أولا بأول وعلى مدار الساعة، وفق آخر تحديث بالأسواق ومحال الصاغة. 

اقرأ التالى: استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 3540 جنيها

أسعار الذهب اليوم 
أسعار الذهب اليوم 

أسعار الذهب عيار 24 

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4715 جنيه “بيع“.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4125 جنيها “بيع”. 

أسعار الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4535 جنيها “بيع”.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 32880 جنيها. 

اقرا التالى: سبائك الذهب، آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الخميس

أسعار الذهب 
أسعار الذهب 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 ويعد الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
الذهب اليوم 
اسعار الذهب اليوم 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

وعرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

استخدام الذهب على مر العصور 

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب عيار 24 اسعار الذهب عيار 21 اسعار الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب اليوم الذهب

مواد متعلقة

استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بالبنوك

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

الإسترليني وصل لكام ؟ أسعار الصرف بالبنوك منتصف الأسبوع

سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالمركزى المصري منتصف تعاملات الأسبوع

الجنيه الذهب يفتتح حركة البيع والشراء اليوم على تراجع كبير

سبائك الذهب على صفيح ساخن، أسعار جميع الأوزان من 1 لـ 100 جرام

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء

الأكثر قراءة

بعد واقعة الزمالك 96، هل يتدخل مدبولي لمعاقبة المسئول عن أزمة القمة 130؟

أول تعليق من الأهلي بعد الانسحاب من القمة 130 واعتباره مهزوما 3-0

رسميا، إلغاء مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك بعد انسحاب الأحمر (صور)

إبراهيم فايق: وزارة الرياضة سعت لحل أزمة القمة 130 باستقدام طاقم تحكيم سعودي

عمرو أديب عن أزمة القمة 130: الأهلي اتخذ قرارا عنتريا ويجب أن يدفع ثمنه

الأهلي يخوض مرانه على ملعب النادي بمدينة نصر بدلا من مواجهة الزمالك

بعد انسحابه من لقاء القمة، لقطات من مران الأهلي الجماعي على ملعب مدينة نصر

مفاجأة، حافلة الأهلي تصل إلى فرع مدينة نصر بدلا من استاد القاهرة

منوعات

المزيد

كلب روتويلر يمزق ثعبان كوبرا سام فى مواجهة شرسة (فيديو)

الجزائر تخطط لاستيراد مليون رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

ميجان ماركل ترد على ادعاءات التنمر بحق طاقم عملها

لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 11/ 3/ 2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 11-3-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للمرضعة الإفطار حفاظا علي صحة الجنين، وما هي كفارتها؟

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، عمار بن ياسر، ضحية "الفئة الباغية"

أسئلة الصائمين، ما هي أوقات إجابة الدعاء؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية