في أبهى حلة، الزمالك يستعرض صورا لاستاد القاهرة قبل القمة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا لاستاد القاهرة الدولي قبل مباراة القمة أمام النادي.

ويرفض النادي الأهلي خوض مباراة القمة بحكام مصريين، فيما أعلن الزمالك ذهابه لخوض مباراة القمة في موعدها.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورا من داخل استاد القاهرة وعلقت:" إستاد القاهرة في أبهى حلة قبل القمة".

الزمالك يعلن توجهه لاستاد القاهره لخوض مباراة القمة

وأعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض سيتوجه بعد ساعات قليلة إلى استاد القاهرة لمواجهة الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم.

بيان الأهلي بشأن لقاء القمة

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي.

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:

كانت أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي تتجه نحو ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء.



موعد مباراة الأهلي والزمالك

وكان من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء في ستاد القاهرة الدولي في افتتاح الجولة الأولي للمرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي والزمالك، فيتو

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان

مواجهات الأهلي والزمالك خلال شهر رمضان هي صدام متكرر بين القطبين، حيث التقى الفريقان من قبل في 14 قمة.

وشهدت هذه اللقاءات تفوقا أهلاويا في مباريات القمة، حيث نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في سبع لقاءات، بينما فاز الزمالك في ثلاث مواجهات فقط في الشهر الكريم، حل التعادل بين القطبين في 4 لقاءات.

نتائج الأهلي والزمالك في شهر رمضان

أولي لقاءات الأهلي والزمالك كانت في شهر رمضان كانت عام 1957، فاز حينها الأهلي علي الزمالك بهدفين مقابل لاشئ في بطولة الدوري.

وجاءت نتائج الفريقين خلال شهر رمضان كالتالي:

1957، الأهلي 2ـ0 الزمالك (الدوري الممتاز)

1965،الأهلي 2ـ2 الزمالك (الدوري الممتاز)

1985، الزمالك 2ـ1 الأهلي (الدوري الممتاز)

1993، الأهلي 1ـ0 الزمالك (الدوري الممتاز)

2001، الزمالك 2ـ1 الأهلي (الدوري الممتاز)

2003، الزمالك 1ـ0 الأهلي (الدوري الممتاز)

2004، الأهلي 4ـ2 الزمالك بنتيجة (الدوري الممتاز)

2005، الأهلي 2ـ0 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

2007، الأهلي 1ـ0 الزمالك (الدوري الممتاز)

2008،،الأهلي 2ـ2 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

2012، الأهلي 1ـ0 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

2013، الأهلي 1ـ1 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

18 أبريل 2021، الأهلي 2-1 الزمالك (الدوري الممتاز)

10 مايو 2021، الأهلي 1ـ1 الزمالك (الدوري الممتاز)

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