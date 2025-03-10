المشدد 10 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاملين لاتجارهما في الأسلحة النارية، ولعامل لاتجاره في الترامادول بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "جمال.ع.ع" 29 سنة - عامل، و"عبد الله.ع.ص" 20 سنة - عامل، في القضية رقم 9798 لسنة 2024 جنح قسم الخصوص المقيدة برقم 2208 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم 13 / 7 / 2024 بدائرة قسم الخصوص، اتجرا بغير ترخيص في سلاحين ناريين غير مششخنين ( بندقية خرطوش ).



و أحالت النيابة العامة بالقليوبية "مدحت.م.ا.ت" 44 - عامل في القضية رقم 16518 لسنة 2024 جنايات الخصوص المقيدة برقم 3609 لسنة 2024 کلی جنوب بنها، لأنه في يوم 2024/11/5 بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا "ترامادول " وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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