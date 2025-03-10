مثير للجدل والحيرة؟!

مسلسل معاوية أثار حالة جدل حين خاض في منطقة شائكة من تاريخنا الإسلامي، منطقة حافلة بالفتنة والانقسام، المسلسل قرر مؤلفه خالد صلاح ومعاونوه أن يرتقوا مرتقى صعبًا، فليس معنى أن صلاح صحفي شاطر أن يصبح بالضرورة كاتبًا دراميًا ناجحًا فلكلٍ أدواته ومقوماته..

الدراما التاريخية لون أدبي خاص يحتاج لثقافة إسلامية رفيعة وإلمام قوي بطبيعة الشخصيات التاريخية وما أحاط بها من ظروف وملابسات.. فما بالك بشخصية معقدة مثل الصحابي معاوية بن أبي سفيان!

المسلسل يحوم حول ما عرف تاريخيًّا بالفتنة الكبرى.. فلماذا الإصرار على نبش الفتنة.. هل الأمة في حالة ترف تسمح لها بالنقاش حول ماضٍ مؤلم؟ هل تخلصت الأمة من كل مشاكلها حتى تفتح الباب لمحاكمة الماضي؟ هل أمنت أعداءها هنا وهناك وتخلصت من مشاكلها حتى تفتح أبواب النقاش حول فترة أقل ما ما توصف به أنها "شائكة"؟

أليست تلك خطوة نحو تعميق الخلاف وشق الصفوف وشغل الناس بما لا يفيد.. ما جدوى أن تعرض للعوام مسلسلًا ينطوي تحت بند علم لا ينفع وجهل لا يضر؟!

مسلسل معاوية أثار جدلًا واسعًا منذ بدء عرضه، وتعرض لانتقادات عديدة لعل أبرزها ما يتعلق بالدقة التاريخية للأحداث التي يعرضها المسلسل. فقد أشار بعض النقاد إلى وجود مغالطات تاريخية في سرد الوقائع، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام العمل بالحقائق التاريخية.

المسلسل تعرض أيضًا لانتقادات تتعلق بالحوار والأداء التمثيلي. حيث رأى البعض أن الحوارات تفتقر إلى العمق، وأن الأداء التمثيلي لبعض الشخصيات لم يكن مقنعًا بما فيه الكفاية، وثمة أخطاء طالت الأزياء والتصميم، إذ ظهر الممثلون بملابس لا تناسب الحقبة الزمنية التي تدور فيها الأحداث، مثل الخوذات التي تعود للعصر المملوكي، كما ظهرت في العمل منازل اكتست بعناصر معمارية لا تتناسب مع ذلك العصر.

الجدل الفني نتج عن ضعف وعدم دقة لا يليقان بعمل بلغت تكلفته طبقا لتقارير صحفية 100 مليون دولار، وهو رقم لم يصل إليه عمل فني عربي من قبل لكنه لم يحقق ما حققته مسلسلات السوري حاتم على من تمكن وجاذبية وقوة في الأداء والعرض..

المسلسل أثار نقاشات حول تصويره لشخصية معاوية بن أبي سفيان. فقد رأى البعض أن العمل يسعى لتقديم رؤية متوازنة لهذه الشخصية التاريخية المثيرة للجدل، بينما اعتبر آخرون أن المسلسل قد يكون متأثرًا بروايات تاريخية منحازة، سواء من الأدب الشيعي أو العباسي، مما قد يؤثر على موضوعية السرد الدرامي.

وهناك من أشار إلى أن المسلسل قد يثير حساسيات طائفية، خاصة في ظل الخلافات التاريخية المرتبطة بشخصية معاوية والأحداث التي جرت في تلك الحقبة. وقد أدى ذلك إلى دعوات لمنع عرض المسلسل في بعض الدول، تفاديًا لإثارة الفتن.



كنا سنرفع القبعة لخالد صلاح إذا فاجأنا بمسلسل واقعي يفتح النقاش حول أسباب ضعف الأمة حاليًا ويجيب عن السؤال الأهم: كيف تنهض من كبوتها؟!

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