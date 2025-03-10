البابا تواضروس يتلقى تقريرًا عن خدمة إيبارشية شمال الجيزة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا يوحنا أسقف إيبارشية شمال الجيزة.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع الأنبا يوحنا عددًا من الملفات الخاصة بالعمل الرعوي في إيبارشية شمال الجيزة.

البابا تواضروس يتابع العمل الرعوي في كنائس السلام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفيين، وبرفقته ثلاثة من الآباء الكهنة.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني بحث مع نيافة الأنبا مكسيموس ملفات خاصة بالعمل الرعوي في كنائس السلام والحرفيين.

البابا تواضروس يتلقى تقريرًا عن أنشطة لجنة الطفولة بإيبارشية أبوقرقاص

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبوقرقاص بمحافظة المنيا، يرافقه خدام وخادمات لجنة الطفولة بالإيبارشية، إلى جانب مجموعة من الأطفال.

أنشطة خدمة الطفولة

وخلال اللقاء، قدم الوفد تقريرًا عن أنشطة خدمة الطفولة، التي شملت ستة مشاريع تعليمية وتوعوية، أعدها أعضاء اللجنة بمشاركة أطفال الإيبارشية. وتضمنت المشاريع إحياء التراث الأدبي والترانيم الخاصة بمدارس الأحد، وبرامج توعية للأطفال والآباء، بالإضافة إلى توفير وسائل إيضاح لدروس مناهج التربية الكنسية، وتنظيم مبادرات لإدخال البهجة على الأطفال، إلى جانب إقامة كرنفال توعوي لمرحلة رياض الأطفال.

وأشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالمجهود المبذول في هذه الأنشطة، مثمنًا الأفكار المبتكرة التي تخدم الأطفال، ووجه الشكر للقائمين على اللجنة.

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