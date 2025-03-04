أشغال شقة.. الحلو ما يكملش وبداية مخيبة لهنيدي!

الفن وسنينه

بعد شهور عام كانت طويلة وصعبة وقاسية، جاء شهر رمضان المبارك، شهر الخير واليمن والبركات، الذي نتمنى من المولى عز وجل أن يأتي فيه العوض عما كابدنا طوال العام آمين يا رب العالمين، وكم انتظرنا موسم رمضان الدرامي الأكبر والأهم على مدار السنة أن يقدم لنا صناع الدراما نوعيات ووجبات فنية متنوعة ومختلفة، تحمل لنا الفكر والقيمة والتنوير والرسالة الحقيقية للفن التي غابت بقوة في السنوات الأخيرة، بفعل الأعمال التي تروج للبلطجة والجريمة بكل صورها والعنف والدماء وهدم القيم المتوارثة!

ورغم اعتقادنا القوي بأن الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام هو الأضعف منذ سنوات! إلا أننا طمعنا أن نجد في الأعمال الكوميدية بصفة خاصة البسمة والضحكة والطرفة التي تمسح ولو قليلا بعضًا من أحزاننا، وتحاول غسل همومنا وتنسينا لبعض الوقت مشاكلنا وشواغلنا ومعاناتنا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية!



وفي السطور التالية نستعرض نماذج من انطباعاتنا عن الحلقات الأولى من المسلسلات الكوميدية التي بدأ عرضها مع إطلالة الشهر الكريم والتي لم يكن أغلبها مبشرًا للأسف بل خيب كل التوقعات الإيجابية.

أشغال شقة.. الحلو ما يكملش

أول المسلسلات الكوميدية المطروحة في سباق رمضان الدرامي، أشغال شقة جدًا وهو الجزء الثاني من العمل الذي عرض برمضان الماضي، تأليف الأخوين شيرين وخالد دياب وإخراج خالد دياب في باكورة تجاربه كمخرج..

بطولة النجم الأكثر ذكاءً ونجاحًا بين كل أقرانه من نجوم الكوميديا حاليًا هشام ماجد مع الكوميديان الشاب القادم بقوة مصطفى غريب والفنانة الشابة المحظوظة جدًا أسماء جلال، إضافةً إلى القديرتين شيرين وسلوى محمد علي..

العمل رغم أن فكرته مستوحاة من الفيلم الجميل صباح الخير يا زوجتي العزيزة، لصلاح ذو الفقار ونيللي، إلا أنه حصد نجاحًا كبيرا في جزئه الأول رمضان الماضي، ومن ثم توقع الكثيرون أن يسير على نفس المنوال وأكثر في الجزء الجديد..

وهو ما تحقق بدرجة ما في حلقاته الثلاث الأولى التي شاركت فيها كضيف شرف الفنانة السودانية 'المفاجأة' إسلام مبارك في شخصية الخادمة النيجيرية خارقة القوة التي تأكل عشرات الكيلوات من الأطعمة المختلفة في الوجبة الواحدة! والتي ساعدت نجوم العمل على إخراج مساحات جديدة من الضحك النابع من المواقف وليس من الإفيهات كما بات يفعل أغلب فناني الكوميديا في السنوات الأخيرة!

ولكن لأن المثل الشعبي الشهير يقول الحلو ما يكملش، فقد وقع نجوم المسلسل وصناعه بعد ذلك في فخ الإسفاف والتعليقات الخارجة التي أفسدت نظافة العمل ورقيه! وسنري في الحلقات المقبلة إن كانوا سيستمرون في ذلك أم يعودوا إلى رشدهم!

عفاريت الكابتن

راهن صناع مسلسل الكابتن لنجم الكوميديا المتمكن أكرم حسني والمؤلفان أيمن الشايب وعمرو الدالي والمخرج معتز التوني والمنتج كريم أبو ذكري على فكرة الأرواح والعفاريت التي تظهر للطيار حسام عز الدين الذي تسبب بخطئه في سقوط الطائرة التي كان يقودها ووفاة كل ركابها عدا هو..

تطالبه تلك الأرواح بتحقيق مطالب وأمنيات لهم لم يمهلهم القدر لتحقيقها وتتعلق بها أرواحهم!

ورغم أن موضوع العفاريت والأرواح قتل تقديمًا في الدراما والسينما، ولكن هذا لم يمنع أكرم حسني من تقديم جرعة لا بأس بها من الكوميديا والضحك، ولكن أقل من أعماله السابقة حتى الآن! يشاركه العمل سوسن بدر، آية سماحة، محمد رضوان، سامي مغاوري، أحمد الرافعي.

هنيدي وبداية مخيبة

توقع البعض أن تكون عودة النجم الكوميدي الكبير محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 7 سنوات منذ مسلسل أرض النفاق، عودة قوية ومحسوبة هذه المرة، من خلال مسلسل شهادة معاملة أطفال، خاصةً مع توافر المؤلف المتمرس محمد سليمان عبد المالك والمخرج الخبير سامح عبد العزيز، ولكن جاءت الحلقات الأولى من العمل دون سقف التوقعات تماما!

وذلك لإصرار هنيدي على عدم التطور في الأداء وعلى الإفيهات القديمة التي لم تعد تضحك أحدًا واستخدام الصوت العالي و"الزعيق والشخط" كنوع من التعبير عن القوة والشر!

والعمل يدور في قالب فانتازي عن المحامي الفاسد الذي يلاعب بالقانون لمصلحته الشخصية ويدوس على أي أحد 'عبد الستار الكف'، فيدعي عليه سائقه الخاص ويتحسبن عليه لطرده من العمل دون سبب فيتعرض لحادث سيارة خطير يدخله في غيبوبة طويلة تدوم 20 عامًا!

وفجأة تحدث المعجزة ويستفيق من غيبوبته ويحاول التعايش مع كافة المتغيرات التي حدثت طوال سنوات الغيبوبة حاملًا شهادة معاملة الأطفال التي منحته له المستشفى التي كان راقدا بها. يشارك في العمل صبري فواز، سما إبراهيم، نهى عابدين، وليد فواز.

لا عقبال عندكوا

أخر الأعمال المفترض أنها كوميدية في عرضنا هذا بعنوان 'عقبال عندكوا' بطولة الزوجين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، إخراج علاء إسماعيل، وهو حلقات منفصلة متصلة لا تخلو من الفانتازيا عن الخطيبين سها وفادي المقبلين على الزواج فيتعرضان لخلافات ومشاكل بسبب الغيرة فيستحضران حكايات وتجارب وقعت لأزواج غيرهما أدت إلى الانفصال..

وكانت أول هذه الحكايات عن فواكه ومليجي سائق التريلا الذي رغم جبروته وقوته مريض بمرض الغيرة على زوجته! أداء الرداد كان مفتعلًا وoveracting تماما وكذلك إيمي، والبدايات حتى الآن غير مبشرة بالكوميديا! نتمنى أن تتغير للأفضل في الحلقات المقبلة.

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