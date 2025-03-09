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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة 10 من "سيد الناس" والقنوات الناقلة

سيد الناس، فيتو
سيد الناس، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ،  ينتظر الجمهور مساء اليوم الأحد، الحلقة 10 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد، بعد أحداث الحلقة السابقة وهروب إنجي المقدم من المستشفي.

 

موعد الحلقة 10 من مسلسل سيد الناس

وتعرض الحلقة 10 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد عبر شاشة MBC مصر في تمام الساعة 11 مساء.

مسلسلات رمضان 2025 ، وكانت قد شهدت الحلقة 9 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد في رمضان 2025، أحداثا مثيرة.

مسلسل سيد الناس حلقة 9

وبدات الحلقة بإنقاذ “الجارحي” عمرو سعد لإنجي المقدم بعدما حاولت الانتحار في الحلقة السابقة وذهب بها إلى المستشفى لإنقاذها، ولكنها تهرب في غيابه بعدما تلقى هاتفا من صديق الطويل يبلغه بأنه خطف شقيقته “علية” والتي تلعب دورها رنا رئيس.

وتتوالى الأحداث، ويذهب الجارحي لمكان صديق الطويل لينقذ شقيقته، وعند وصوله إلى هناك يبلغه صديق بأنه خطف علية، بسبب أن لديه عند والده المعلم رشدي 15 مليون دولار، ولكن يتمكن الجارحي من إنقاذ شقيقته بعدما ضرب جميع رجال صديق.

 

مسلسلات رمضان 2025 ، وشهدت الحلقة 8 من مسلسل سيد الناس الذي يقوم ببطولته عمرو سعد في رمضان 2025، أحداثًا مثيرة

مسلسل سيد الناس حلقة 8 

وشهدت الحلقة الكثير من المشاهد المثيرة، ومنها مشهد مشاجرة نجل عمرو سعد مع نجل عمه ياسين السقا، بعدما قام الأخير بإفشاء سره لوالدته بأنه يحب ابنة “الجباس” أحمد زاهر وهو ألد أعداء عمرو سعد، وفي مشهد آخر يقوم أحمد زاهر “الجباس” بضرب ابنته بعد معرفته بأنها على علاقة مع نجل عمرو سعد ويؤكد لها أنها لم ترَ النور مرة أخرى.

وتتوالى الأحداث وتقوم “فتحية” والتي تقوم بدورها إنجي المقدم بمحاولة الانتحار بسبب سجن “الجارحي” لها لسنوات طويلة، خوفًا عليها من شقيقه مجدي الذي يريد أن يقتلها، حيث إنها تقوم بقطع شرايين يدها.

 

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