وكيل صحة قنا: نتعامل مع النفايات الطبية الخطرة وفق معايير سليمة

قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، إنه يتم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمديرية الصحة، وذلك بهدف الوقوف علي تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بالتعامل الصحيح مع النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات والوحدات الصحية وعيادات الأطباء الخاصة.

وأكد وكيل الوزارة، أن أعمال منظومة النفايات الخطرة بالمحافظة يتم التعامل الأمثل معها والمعوقات التشغيلية المتعلقة بها والتصدي السريع لتلك المعوقات مع وضع خطة مراقبة ومتابعة لتنفيذ عمليات التخلص السليم من تلك النفايات الخطرة داخل المؤسسات الصحية بالمحافظة.

خطة التخلص من النفايات بقنا

وأشار إلى أن هناك خطة صيانة السيارات الخاصة بنقل النفايات الطبية الخطرة ، مع التأكيد علي أهمية التزام الفرق باتخاذ أقصى درجات الحماية بهدف الاستفادة القصوي من المنظومة

مؤكدًا علي تنفيذ خطة التخلص من النفايات وفقًا للاشتراطات الصحية التي أقرتها الوزارة والتي تضمن عدم انتشار الأمراض وانتقال المرضى بين العاملين وبين المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الصحة،والدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية، الدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي، الدكتورة أميرة قُللي مديرة إدارة مكافحة العدوى، الدكتور أحمد عبدالرحيم مدير وحدة التخلص الآمن من النفايات، وجابر سيف النصر مدير الشؤون المالية والإدارية وعبد الناجي مدير الشؤون القانونية بالمديرية.

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