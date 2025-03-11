الثلاثاء 11 مارس 2025
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رياضة

مانشستر يونايتد يكشف تفاصيل بناء ملعب جديد بسعة 100 ألف متفرج

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

 كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يعتزم بناء ملعب جديد خلال الفترة المقبلة، يتسع لـ 100 ألف متفرج.  

 

ويخطط السير جيم راتكليف، الشريك في ملكية النادي الإنجليزي، لإنشاء "ويمبلي الشمال" بقيمة ملياري جنيه إسترليني، ليكون محورا لمشروع إعادة تطوير أوسع لمنطقة أولد ترافورد.  

 

وتلقت خطط مانشستر يونايتد لبناء ملعب متطور، دفعة كبيرة في يناير الماضي عندما حصل المشروع على دعم الحكومة.  


وقال راتكليف، الذي يواجه انتقادات جماهيرية، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "اليوم يمثل بداية رحلة رائعة نحو بناء أعظم ملعب لكرة القدم في العالم، ضمن مشروع إعادة تطوير أولد ترافورد".  

وأضاف: "ملعبنا الحالي خدمنا بشكل رائع على مدار 115 عاما، لكنه تأخر كثيرا عن أفضل الملاعب الرياضية في العالم".  

واختتم: "من خلال البناء بجوار الموقع الحالي، سنحافظ على روح أولد ترافورد، بينما ننشئ ملعبا متطورا بالكامل يحدث تحولا في تجربة الجماهير على بعد خطوات من منزلنا التاريخي".  

من المتوقع أن يساهم الملعب الجديد، إلى جانب مشروع إعادة التطوير الأوسع، في ضخ 7.3 مليار جنيه إسترليني سنويا في الاقتصاد البريطاني.

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