آرسنال يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره آرسنال، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب أولد ترافورد.

جاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، فيما تعادل ارسنال عن طريق ديكلان رايس من تصويبة قوية في الدقيقة 73.

برونو فيرنانديز يفتتح التسجيل لمانشستر يونايتد في شباك آرسنال#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_يونايتد_آرسنال pic.twitter.com/nKivEzcsGV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2025

تشكيل آرسنال ضد مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل – ريكاردو كلافيو ريوري.

في خط الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد.

في خط الهجوم: إيثان نوانيري – لياندرو تروسارد – ميرينو.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد آرسنال

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، فيكتور ليندلوف، ليني يورو.

في خط الوسط: نصير مزراوي، كريستيان إريكسن، كاسيميرو، دييجو دالوت.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، برونو فيرنانديز، جوشوا زيركزي.

بهذه النتيجة يحتل ارسنال المركز الثاني، في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 55 نقطة، بفارق 15 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.

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