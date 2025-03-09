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رياضة

آرسنال يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

برونو فيرنانديز،
برونو فيرنانديز، فيتو

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره آرسنال، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب أولد ترافورد.

جاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، فيما تعادل ارسنال عن طريق ديكلان رايس من تصويبة قوية في الدقيقة 73.

تشكيل آرسنال ضد مانشستر يونايتد 

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل – ريكاردو كلافيو ريوري.

في خط الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد.

في خط الهجوم: إيثان نوانيري – لياندرو تروسارد – ميرينو.

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تشكيل مانشستر يونايتد ضد آرسنال 

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، فيكتور ليندلوف، ليني يورو.

في خط الوسط: نصير مزراوي، كريستيان إريكسن، كاسيميرو، دييجو دالوت.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، برونو فيرنانديز، جوشوا زيركزي.

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بهذه النتيجة يحتل ارسنال المركز الثاني، في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 55 نقطة، بفارق 15 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي مانشستر يونايتد  في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.

 

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