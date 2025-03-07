بدء تطبيق مبادرة حقّك بالميزان بالوادى الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء تطبيق مبادرة (حقّك بالميزان) التي أطلقتها المحافظة للقضاء على مشكلة تفاوت الأوزان في رغيف الخبز المدعم وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للرغيف بما يضمن حق المواطن، وذلك على مستوى كافّة المراكز.

وأكّد محافظ الوادى الجديد، أنه تم الانتهاء من تسليم الموازين بإجمالي ١٢٥ ميزان لكافّة المخابز على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، كما تم توزيع البانرات الخاصة بالمبادرة والتي تتضمن تحديد نصيب كل فرد من الميزان وفقًا لعدد أرغفة الخبز وبما لا يخالف قرارات وزارة التموين، لافتًا أن الوزن اختياري لمن يرغب.

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أنه تم التنسيق مع عدد من المتطوعين للعمل داخل المخابز والتوعية بالمبادرة ورصد آراء وشكاوى المواطنين، بالإضافة لجهود المرور اليومي والرقابة على المخابز بإشراف عام فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

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