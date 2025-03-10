يوفنتوس يسقط برباعية أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي

سقط فريق يوفنتوس امام نظيره فريق أتالانتا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

مباراة يوفنتوس وأتالانتا

جاءت الرباعية عن طريق ماتيو ريتيجي من ركلة جزاء في الدقيقة 29 ثم مارتن في الدقيقة 45 وديفيد في الدقيقة65 واديمولا في الدقيقة 76

تشكيل يوفنتوس



وجاء تشكيل يوفنتوس ضد أتالانتا كالتالي: حراسة المرمى: دي جريجوريو- الدفاع: جاتي، كيلي، كامبياسو- الوسط: وياه، لوكاتيلي، مكيني، يلديز- الهجوم: تورام، جونزاليس، كولو مواني.

مباراة يوفنتوس وأتالانتا



ويحتل يوفنتوس المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد أتالانتا في المركز الثالث برصيد 58، ويتصدر إنتر ميلان برصيد 58 نقطة.

أرقام يوفنتوس ضد أتالانتا



1- فاز يوفنتوس على أتالانتا 66 مرة في الدوري الإيطالي (46 تعادل، 13 خسارة)، فقط إنتر (69) هزم أتالانتا أكثر منه في المسابقة.

2 - لم يخسر البيانكونيري في 38 من آخر 40 مباراة ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي (25 فوزًا و13 تعادلًا)، مع فوزين فقط لأتالانتا في هذه الفترة ضد يوفنتوس وكلاهما في عام 2021.

3 - انتهت آخر ثلاث مباريات بين يوفنتوس وأتالانتا في الدوري بالتعادل، ولم يسجل الفريقان عددا أكبر من التعادلات على التوالي في الدوري الإيطالي إلا مرة واحدة: خمسة بين مارس 1964 ويناير 1966.

4 - من بين الفرق التي لعب ضدها أتالانتا أكثر من 12 مباراة في الدوري الإيطالي، فإن يوفنتوس هو الفريق الذي لديه أقل نسبة نجاح ضده (10.4%، 13/125 مباراة).

5 - النتيجة الأكثر تكرارًا بين يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي هي 0-0، وهي النتيجة النهائية لـ 19 لقاء، يعود آخرها إلى أكتوبر 2023.

6 - قد تصبح هذه المباراة العاشرة التي تشهد 10 تعادلات 0-0 على الأقل في تاريخ الدوري الإيطالي.

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