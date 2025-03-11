الثلاثاء 11 مارس 2025
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رياضة

اهتمام أوروبي بمدافع النصر السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، وجود اهتمام أوروبي بإعادة الاسباني إيمريك لابورت قلب دفاع النصر السعودي والذي كان قد انتقل إليه صيف 2023، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى أوروبا.

وذكر موقع "وورلد سوكر توك" الأمريكي أن فكرة اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قد تكون حافزا للابورت من أجل الرحيل عن النصر.

وأضاف الموقع، نقلا عن الصحفي الفرنسي ساشا تافوليري بشبكة "سكاي سبورتس"، أن نادي مارسيليا الفرنسي يستهدف التعاقد مع المدافع صاحب ال 30 عاما.

وأشار إلى أن مارسيليا يضع لابورت كخيار أول لتدعيم الدفاع استنادا إلى رغبة سابقة لدى اللاعب في العودة إلى أوروبا.

لابورت الغائب عن النصر للإصابة حاليا لعب 24 مباراة هذا الموسم بكل المسابقات، حيث سجل 4 أهداف خلال 1944 دقيقة لعب.

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