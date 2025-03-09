الأحد 09 مارس 2025
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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلا ويعتقل فلسطينيا في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابًا فلسطينيًا وصادرت مركبته من بلدة أبو شخيدم شمال رام الله في الضفة الغربية

 

الاحتلال يفجّر منزل ويعتقل فلسطيني في الضفة الغربية

 واقتحمت قوات الاحتلال البلدة في ساعات الفجر الأولى، وداهمت منزل الشاب قبل اعتقاله، حيث قامت بتفتيش المنزل بدقة وتخريب محتوياته قبل مصادرة المركبة.

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وفي سياق متصل، فجرت قوات الاحتلال منزلًا في شارع مهيوب بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المنازل المجاورة. 

 وأوضحت مصادر أن عملية التفجير جاءت بعد حصار مطوّل للمنزل، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصعيدًا مستمرًا من قبل قوات الاحتلال، يتخلله اقتحامات واعتقالات وهدم للمنازل، وسط دعوات دولية لوقف الانتهاكات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.

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الضفة الغربية قوات الاحتلال جنين

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