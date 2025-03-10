الإثنين 10 مارس 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مدن بالضفة الغربية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل

واقتحمت أيضا قوات الاحتلال منازل في حي الغبس على أطراف مخيم جنين وتطرد السكان قسرا نحو مدينة جنين.

 

قوات الاحتلال تقتحم منازل بحي الغبس على أطراف مخيم جنين

ونزح 40 ألف فلسطيني على الأقل من منازلهم في جنين ومدينة طولكرم القريبة في شمال الضفة الغربية منذ إطلاق إسرائيل عمليتها بعد يوم واحد فقط من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد حرب استمرت 15 شهرا.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية بهدف تهجير الفلسطينيين والسيطرة على مزيد من الأراضي تمهيدا لضمها ضمن مشاريع الاستيطان.

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قوات الاحتلال الضفة الغربية جنين إسرائيل

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