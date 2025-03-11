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رياضة

الألعاب الشتوية، مشاركة فعالة لمصر في قمة الشباب العالمية بإيطاليا

فعاليات قمة الشباب
فعاليات قمة الشباب العالمية

الأولمبياد الخاص، شهدت فعاليات قمة الشباب العالمية التي اقيمت على هامش الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص في مدينة تورينو بإيطاليا مشاركة متميزة للاولمبياد الخاص المصري وبحضور ثيموني شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي، والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والفنان حسين فهمي سفير الاولمبياد الخاص الدولي.

وتجمع القمة 25 دولة من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة 75 لاعبًا وشريكًا،حيث تهدف إلى تعزيز دور الشباب في دعم قضايا الدمج الاجتماعي وتمكين أصحاب الهمم عبر مشروعات ومبادرات شبابية ملهمة وشاركت مصر  في القمة أعضاء مجلس الشباب العالمي للأولمبياد الخاص عبد الرحمن الموافي عضو مجلس الشباب العالمي  والشريكة شهد الموافي ورافقهم الاستاذ طارق النجار مدير المبادرات بالاولمبياد الخاص المصري.  

وأشاد المهندس أيمن عبد الوهاب بالمستوى المتميز الذي ظهر به المشاركون العرب في القمة، سواء من خلال طرح الأفكار الإبداعية أو المشاركة الفعالة في جلسات النقاش، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس روح التعاون والتكامل بين دول المنطقة، وتعزز من رؤية الأولمبياد الخاص نحو مجتمع أكثر شمولًا وتقبلًا.  

وأضاف عبد الوهاب: *"ما نراه اليوم من تفاعل وحماس بين الشباب يعكس الأثر الإيجابي الذي أحدثه الأولمبياد الخاص في حياة هؤلاء اللاعبين، ويجعلنا أكثر تفاؤلًا بالمستقبل. إن مشاركة شبابنا في مناقشة قضايا الدمج وتمكين أصحاب الهمم هي خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر وعيًا وعدالة."

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين برامج المنطقة، ودعم المبادرات الشبابية التي تعزز الدمج المجتمعي وتساهم في تطوير قدرات اللاعبين والشركاء،معربًا عن فخره بالمستوى المتميز الذي وصل إليه شباب المنطقة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتعد مشاركة مصر في مناقشة مشروعات الشباب من الدول المشاركة واحدة من أبرز محطات المؤتمر، حيث يستعرضان تجارب ملهمة وأفكارًا إبداعية تعكس رؤية الشباب نحو مجتمع أكثر دمجًا وتقبلًا للجميع.  

واختتم المؤتمر بجلسة رسمية يتم فيها عرض التوصيات والمشروعات المقترحة مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البرامج المشاركة، وتعزيز دور الشباب في قيادة التغيير الإيجابي.

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الاولمبياد الخاص الألعاب العالمية الشتوية ايمن عبد الوهاب حسين فهمي الدمج الاجتماعي

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