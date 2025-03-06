الأولمبياد الخاص، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مشاركة بعثة الأولمبياد الخاص المصري في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص، والتي تستضيفها مدينة تورين الإيطالية خلال الفترة من 7 حتى 16 مارس 2025.

خلال المؤتمر، تم استعراض الاستعدادات النهائية للمشاركة في الحدث الرياضي العالمي، والتأكيد على الدعم الكامل الذي تقدمه الدولة المصرية لذوي الإعاقة الفكرية، خاصة أبطال الأولمبياد الخاص المصري في مختلف المجالات، وتحديدا على الصعيد الرياضي.

وزيرا الرياضة والتضامن يشهدان مؤتمر مشاركة الأولمبياد الخاص في الألعاب العالمية الشتوية

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذوي الهمم في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال الرياضي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتمكينهم ودمجهم مجتمعيًا.

وزيرا الرياضة والتضامن يشهدان مؤتمر مشاركة الأولمبياد الخاص في الألعاب العالمية الشتوية

وثمن أشرف صبحي على التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن العمل المشترك والتكامل بين الوزارتين وبالتعاون مع مختلف الجهات يعزز من فرص تحقيق المزيد من النجاحات على العديد من الجوانب.

وزيرا الرياضة والتضامن يشهدان مؤتمر مشاركة الأولمبياد الخاص في الألعاب العالمية الشتوية

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مشاركة بعثة الأولمبياد الخاص المصري في دورة الألعاب العالمية الشتوية تأتي انعكاسًا للجهود المبذولة في دعم الرياضيين من ذوي الإعاقة الفكرية، وتوفير المناخ الملائم لهم لتحقيق الإنجازات ورفع راية مصر في المحافل الدولية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم الفني والإداري للبعثة لضمان أفضل تمثيل لمصر في هذا الحدث العالمي.

واختتم حديثه موجها رسالة لأبطال مصر المشاركين، قائلًا: “أنتم فخر الرياضة المصرية، ونموذج مشرف للإصرار والتحدي، ونحن على ثقة بأنكم ستكونون خير سفراء لمصر، وسترسمون لوحة مشرقة من النجاح والتألق في هذه البطولة العالمية”.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها للمشاركة في هذه اللحظة المهمة، حيث نودع بكل فخر واعتزاز أبطال وبطلات مصر الذين سيمثلون مصر في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص في تورينو 2025 بإيطاليا، نودع كوكبة من أبطال مصر، أبناء وبنات الإرادة والتحدي، ونثق تمام الثقة في تمثيل مصر بصورة مشرفة والعودة مرفوعي الرأس، تزين رقابكم ميداليات متنوعة وإنجازات كبيرة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشاركة الأبناء والفتيات من ذوي الإعاقة في هذه البطولة الدولية هي تجسيد حقيقي لقدرتهم على التحدي والإبداع، ودليل على أن الإرادة الصلبة قادرة على كسر كل الحواجز، والوصول إلى أعلى المستويات، فأنتم لستم فقط سفراء وسفيرات لمصر في هذا المحفل الرياضي العالمي، بل أنتم ايضًا نموذج يحتذى به في الإصرار والعمل الجاد وتحقيق الأحلام.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤمن إيمانًا عميقًا بقدرات أبطالنا من ذوي الإعاقة، وتضعهم في قلب استراتيجياتها الداعمة لدمج وتمكين ذوي الإعاقة.

ومن جانبه قال المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن هؤلاء الأبطال يمثلون نموذجًا مشرفًا للعزيمة والإصرار، وهم يثبتون لنا كل يوم أن الإرادة الحقيقية تتغلب على أي تحدٍ، وأن الأحلام تتحقق بالعمل الجاد والمثابرة.

وأضاف أن الأولمبياد الخاص ليس مجرد منصة رياضية، بل هو رسالة إنسانية عظيمة تسعى إلى دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن قدراتهم وإبداعهم، ونحن في الأولمبياد الخاص المصري نعمل بكل جهد لدعم هؤلاء الأبطال وتوفير كل ما يحتاجونه لتحقيق أحلامهم ورفع اسم مصر عاليًا.

وتعد الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص من أكبر الأحداث الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية، حيث تقام كل أربع سنوات بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، وتُعتبر هذه الألعاب بمثابة النسخة الشتوية من دورة الألعاب الأولمبية الخاصة بذوي الإعاقة الفكرية.

وتستضيف أربع مدن إيطالية منافسات ح العالمية وهي "تورين، براغيلاتو، باردونيتشيا، سيستريير" والتي يتنافس فيها ما يقارب من 1548 لاعبا ولاعبة من 103 دول في 9 رياضات مختلفة، ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح يوم السبت الموافق 8 مارس، فيما ستقام حفل الختام يوم السبت الموافق 15 مارس.

وتضم البعثة المصرية 21 فردًا، من بينهم 6 لاعبين، بالإضافة إلى الطاقم الإداري والطبي والمدربين، حيث يترأس البعثة المصرية الاستاذ الدكتور باسم محمد تهامي، ونائب رئيس البعثة عمرو محي الدين، فيما يتواجد الدكتور محمد حسب إبراهيم، كطبيب للبعثة المصرية.

كما تضم البعثة المصرية كل من:"المديرون الفنيون": "مريم هاني عبد العزيز، مدير فني لاختراق الضاحية، إكرامي عبد العاطي معبد، مدرب اختراق الضاحية، محمد عزت أحمد الزيدي، مدير فني الجري على الثلج، وسام منير أحمد، مدرب الجري على الثلج، أحمد محمد سمير، مدير فني التزلج على الجليد، ايه الله متولي، مدرب التزلج على الثلج"

اما عن اللاعبين المصريين المشاركين،اختراق الضاحية: محمد أيمن محمد عبد العظيم، رضوة محمد سعيد محمد، الجري على الثلج: أحمد محمد محمود البهواشي، إيمان محمد شافعي، التزلج على الثلج: أنطوان ماجد سمير، نورهان عثمان محمد عبد المنعم.

أشرف صبحي يوجه بالتحقيق في خلافات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية

فيما وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإدارات المعنية بالوزارة للتحقق مما تم تداوله بشأن خلافات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

وطالب أشرف صبحي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من خلافات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية من عدمه، في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على استقرار المنظومة الرياضية والتزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على ضمان احترام القوانين واللوائح، بما يحقق الاستقرار داخل اللجنة البارالمبية، ويدعم أبطال مصر الرياضيين من ذوي الهمم، مشددة على التزامها بالشفافية والحوكمة في إدارة المنظومة الرياضية.

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