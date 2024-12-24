توقيع بروتوكول تعاون بين الأولمبياد الخاص المصري وجامعة بنها

الأولمبياد الخاص، وقع الأولمبياد الخاص المصري وجامعة بنها الأهلية، بروتوكول تعاون مشترك بمقر الجامعة بمدينة العبور، بهدف تطوير البرامج الصحية المتخصصة للاعبين وأسرهم، وتحقيق استفادتهم من الخدمات الطبية والعلاجية المتقدمة، وهذا في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال دعم اللاعبين وأسرهم في الأولمبياد الخاص.

جاء توقيع البروتوكول بحضور الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي والدكتور أحمد سرحان مدير البرامج الصحية بالأولمبياد الخاص المصري، بينما حضر عددا من القيادات الأكاديمية بجامعة بنها الأهلية.

شارك في مراسم توقيع البرتوكول الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للابتكار والتوظيف، والدكتور محمد سراج الدين عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها الأهلية، والدكتورة رانيا الكيلاني المدير التنفيذي لمركز الخدمات المجتمعية بجامعة بنها الأهلية.

أكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني مثل الأولمبياد الخاص، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يعد خطوة هامة نحو تحقيق الدمج الاجتماعي والرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين نوعية حياتهم من خلال الدعم الطبي المتخصص.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذا التعاون يعد نقطة انطلاق لعدد من المشاريع المستقبلية مع الأولمبياد الخاص المصري والتي ستعزز من دور جامعة بنها الأهلية في دعم المجتمع المحلي، وتعكس التزام الجامعة بتحقيق رؤية شاملة في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال الشراكات المثمرة.

وأعرب الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، عن سعادته البالغة بهذا التعاون المثمر مع جامعة بنها الأهلية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في دعم ورعاية الرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية في مصر.

وقال تهامي: "يأتي هذا البروتوكول تأكيدًا على التزامنا في الأولمبياد الخاص المصري بتوفير بيئة صحية ورياضية مثالية لأبطالنا من ذوي الهمم، وتعزيز البرامج التي تركز على تحسين صحتهم البدنية والعقلية. التعاون مع جامعة بنها الأهلية يعكس رغبتنا في تحقيق التكامل بين الرياضة والرعاية الصحية، بما يساهم في رفع مستوى الأداء الرياضي وزيادة جودة الحياة لهؤلاء اللاعبين."

وأضاف: "من خلال هذه الشراكة مع جامعة بنها الأهلية، سنتمكن من تقديم خدمات طبية وعلاجية متخصصة، وكذلك برامج تأهيلية تهدف إلى تحسين القدرات البدنية والتعافي. نحن نؤمن بأن هذا التعاون سيكون له أثر كبير في تحقيق إنجازات رياضية جديدة للاعبينا، ويسهم في تحقيق المزيد من النجاحات في البطولات المحلية والدولية."

وأعرب تهامي عن تطلعه إلى توسيع التعاون مع المؤسسات التعليمية والطبية الأخرى، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة للاعبين ويعزز من دور الأولمبياد الخاص في تحقيق الدمج المجتمعي والتفاعل الإيجابي مع مختلف فئات المجتمع.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير رعاية صحية متكاملة ومتخصصة للاعبين في الأولمبياد الخاص، وذلك من خلال تقديم خدمات طبية وعلاجية، بالإضافة إلى برامج تدريبية تتضمن العلاج الطبيعي والتأهيل البدني. كما ستعمل الجامعة على تعزيز البرامج الصحية الموجهة للاعبين من خلال تعاونها مع الفرق الطبية والفنيين المتخصصين، مما يساهم في تحسين الأداء البدني والصحة العامة لهم.

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