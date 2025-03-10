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رياضة

الجميع يترقب، موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 130

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

الدوري المصري، تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين  الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز غدا الثلاثاء. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.  

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه في مران قوي أمس بعد انتهاء الراحة سلبية من التدريبات والتي حصل عليها الفريق لمدة يومين.  

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري 

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتى نهاية النسخة الحالية.

وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي:

  • الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس  ٩.٣٠ مساء
  • الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء
  • الأهلي وبتروجيت  الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء
  • الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء
  • الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء
  • الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو  ٤ مساء
  • الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء
  • الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

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